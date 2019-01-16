"Арсенал" все ближе к сделке по Денису Суаресу

Денис Суарес "Арсенал" оптимистично оценивает свои шансы заполучить полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса в январе, добившись значительного прогресса в переговорах.

Суарес глубоко разочарован дефицитом игрового времени на "Ноу Камп", а потому возможность вернуться в английский футбол, где он провел два года в качестве юниора "Манчестер Сити", и снова поработать с Унаи Эмери, вместе с которым они выигрывали Лигу Европы в "Севилье", показалась ему заманчивой.

Изначально "Барселона" не была заинтересована в расставании с Денисом посреди сезона, однако настойчивость игрока и "канониров" принесла свои плоды — дело сдвинулось с мертвой точки, сообщает Daily Mirror.

У "Арсенала" по-прежнему нет достаточных денег, чтобы сразу приобрести 25-летнего испанца в январе, поэтому лондонский клуб надеется договориться с "Барселоной" об аренде до конца сезона с последующим выкупом примерно за 18 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Барселона, Суарес

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 14:00

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  1. pauk 16.01.2019 15:59 # pauk
    Канонирам похуй какой, лишь бы суарез

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  2. toledo 16.01.2019 15:32 # toledo
    18кк на футболиста, пфф, откуда у бомжеклуба такие деньги.

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  3. gunars 16.01.2019 14:23 # gunars
    дэйли мэйли))

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