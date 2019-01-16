"Арсенал" все ближе к сделке по Денису Суаресу

"Арсенал" оптимистично оценивает свои шансы заполучить полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса в январе, добившись значительного прогресса в переговорах.

Суарес глубоко разочарован дефицитом игрового времени на "Ноу Камп", а потому возможность вернуться в английский футбол, где он провел два года в качестве юниора "Манчестер Сити", и снова поработать с Унаи Эмери, вместе с которым они выигрывали Лигу Европы в "Севилье", показалась ему заманчивой.



Изначально "Барселона" не была заинтересована в расставании с Денисом посреди сезона, однако настойчивость игрока и "канониров" принесла свои плоды — дело сдвинулось с мертвой точки, сообщает Daily Mirror.



У "Арсенала" по-прежнему нет достаточных денег, чтобы сразу приобрести 25-летнего испанца в январе, поэтому лондонский клуб надеется договориться с "Барселоной" об аренде до конца сезона с последующим выкупом примерно за 18 млн. фунтов.