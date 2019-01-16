Бернарду Силва рад, что лазарет "Сити" опустел

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что лазарет его команды опустел в важный момент сезона.

По ходу этого сезона "горожане" успели потерять с травмами Кевина Де Брюйне, Бенжамена Менди, Давида Сильву, Фернандиньо, Серхио Агуэро и Илкая Гюндогана.



Однако в данный момент все эти игроки уже выздоровели, и даже Менди, последним покидающий лазарет, может вернуться на футбольное поле до конца января. Бернарду рад, что это происходит в тот момент, когда "Сити" продолжает борьбу на четырех фронтах.



"Такое ощущение, что мы можем рассчитывать на всех своих игроков, и это важно, потому что нам нужен каждый. До сих пор столь многие игроки успели получить травмы. Еще не было такого момента, чтобы все были в строю".



"Великолепно, что сейчас мы можем использовать почти весь свой состав. Это очень хорошая вещь, чтобы попытаться достичь успеха во всех соревнованиях", — цитирует Силву Sky Sports.