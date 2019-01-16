Бернарду Силва рад, что лазарет "Сити" опустел

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что лазарет его команды опустел в важный момент сезона.

По ходу этого сезона "горожане" успели потерять с травмами Кевина Де Брюйне, Бенжамена Менди, Давида Сильву, Фернандиньо, Серхио Агуэро и Илкая Гюндогана.

Однако в данный момент все эти игроки уже выздоровели, и даже Менди, последним покидающий лазарет, может вернуться на футбольное поле до конца января. Бернарду рад, что это происходит в тот момент, когда "Сити" продолжает борьбу на четырех фронтах.

"Такое ощущение, что мы можем рассчитывать на всех своих игроков, и это важно, потому что нам нужен каждый. До сих пор столь многие игроки успели получить травмы. Еще не было такого момента, чтобы все были в строю".

"Великолепно, что сейчас мы можем использовать почти весь свой состав. Это очень хорошая вещь, чтобы попытаться достичь успеха во всех соревнованиях", — цитирует Силву Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Силва, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 12:00

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  1. electric 16.01.2019 12:48 # electric
    КОРОЛЕВЫ!
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  2. ganinilyha 16.01.2019 12:19 # ganinilyha
    Клоп тоже

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  3. mancityman 16.01.2019 12:06 # mancityman
    Супер, КОРОЛИ сражаются за все трофеи!

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