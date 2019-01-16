Не только "Челси" был готов заплатить 58 миллионов фунтов за Пулишича

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что "Челси" — не единственный клуб, согласившийся заплатить 58 миллионов фунтов за атакующего полузащитника Кристиана Пулишича.

В начале января "синие" официально объявили о сделке, согласно которой Пулишич доиграет остаток этого сезона в Дортмунде на правах аренды, а грядущим летом прибудет на "Стэмфорд Бридж".



58 миллионов фунтов могут показаться завышенной ценой за 20-летнего американца, который в этом сезоне не проходит в стартовый состав "Боруссии" и контракт которого истекал уже через 18 месяцев, однако в Дортмунде не считают, что "Челси" переплатил.



"Должен сказать, что был еще минимум один клуб, который выразил готовность заплатить сумму такого же порядка. Заключив сделку сейчас, "Челси" обезопасил себя от участия в аукционе летом. Теперь у них есть ясность, и они могут планировать будущее с учетом этого игрока", — сообщил Цорк Ruhr Nachrichten.