Не только "Челси" был готов заплатить 58 миллионов фунтов за Пулишича

Кристиан Пулишич Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что "Челси" — не единственный клуб, согласившийся заплатить 58 миллионов фунтов за атакующего полузащитника Кристиана Пулишича.

В начале января "синие" официально объявили о сделке, согласно которой Пулишич доиграет остаток этого сезона в Дортмунде на правах аренды, а грядущим летом прибудет на "Стэмфорд Бридж".

58 миллионов фунтов могут показаться завышенной ценой за 20-летнего американца, который в этом сезоне не проходит в стартовый состав "Боруссии" и контракт которого истекал уже через 18 месяцев, однако в Дортмунде не считают, что "Челси" переплатил.

"Должен сказать, что был еще минимум один клуб, который выразил готовность заплатить сумму такого же порядка. Заключив сделку сейчас, "Челси" обезопасил себя от участия в аукционе летом. Теперь у них есть ясность, и они могут планировать будущее с учетом этого игрока", — сообщил Цорк Ruhr Nachrichten.


Метки Боруссия, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 11:00

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  1. frisby 16.01.2019 12:19 # frisby
    красиво развели рентбоев из щолси )))) 58 мультов за игрока греющего скамейку ахахаха очередной дрынкуотер

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  2. chelsea88 16.01.2019 11:23 # chelsea88
    Этим клубом был ЛФК.

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  3. blackdreamer 16.01.2019 11:13 # blackdreamer
    да никому он нахуй был не нужен
    лавочника из середняка мог купить только середняк апл
    развели лошков как всегда

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  4. rap-woiska 16.01.2019 11:11 # rap-woiska
    Лохов замазывают прост))))

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