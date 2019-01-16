Не только "Челси" был готов заплатить 58 миллионов фунтов за Пулишича
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что "Челси" — не единственный клуб, согласившийся заплатить 58 миллионов фунтов за атакующего полузащитника Кристиана Пулишича.
В начале января "синие" официально объявили о сделке, согласно которой Пулишич доиграет остаток этого сезона в Дортмунде на правах аренды, а грядущим летом прибудет на "Стэмфорд Бридж".
58 миллионов фунтов могут показаться завышенной ценой за 20-летнего американца, который в этом сезоне не проходит в стартовый состав "Боруссии" и контракт которого истекал уже через 18 месяцев, однако в Дортмунде не считают, что "Челси" переплатил.
"Должен сказать, что был еще минимум один клуб, который выразил готовность заплатить сумму такого же порядка. Заключив сделку сейчас, "Челси" обезопасил себя от участия в аукционе летом. Теперь у них есть ясность, и они могут планировать будущее с учетом этого игрока", — сообщил Цорк Ruhr Nachrichten.
16.01.2019 11:00
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Последние комментарии:
красиво развели рентбоев из щолси )))) 58 мультов за игрока греющего скамейку ахахаха очередной дрынкуотер
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Этим клубом был ЛФК.
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да никому он нахуй был не нужен
лавочника из середняка мог купить только середняк апл
развели лошков как всегда
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Лохов замазывают прост))))
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