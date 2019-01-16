МЮ попрощается с Рохо в случае покупки защитника

Маркос Рохо является наиболее уязвимой фигурой на случай, если "Манчестер Юнайтед" все-таки купит центрального защитника в ближайшие семь месяцев.

Как известно, "красные дьяволы" помышляли об усилении центра обороны еще прошлым летом. Потратиться свой клуб на классного защитника призывал Жозе Моуриньо, уволенный в декабре с поста главного тренера.



С уходом Моуриньо "Юнайтед" не отказался от своих планов по приобретению центрального защитника. Игра "Юнайтед" в обороне по-прежнему хромает, и если бы не Давид Де Хеа, статистика пропущенных мячей — 32 в в 22 матчах Премьер-Лиги — была бы еще более удручающей.



В остатке сезона Оле Гуннар Сульшер, сменщик Моуриньо, будет вынужден обходиться пятью центральными защитниками: Крисом Смоллингом, Филом Джонсом, Виктором Линделефом, Эриком Байи и временно уехавшим в Аргентину залечивать травму Рохо.



Как сообщает The Telegraph, из этой пятерки худшие шансы остаться в "Юнайтед" на следующий сезон имеет Рохо, которому в марте исполнится 29. В этой кампании Марком сыграл лишь 149 минут, а последний раз выходил на поле еще 12 декабря против "Валенсии".



Что касается потенциальных новичков "дьяволов", то здесь издание называет имена Калиду Кулибали из "Наполи", Милана Шкриниара из "Интера" И Эдера Милитао из "Порту".