МЮ попрощается с Рохо в случае покупки защитника
Маркос Рохо является наиболее уязвимой фигурой на случай, если "Манчестер Юнайтед" все-таки купит центрального защитника в ближайшие семь месяцев.
Как известно, "красные дьяволы" помышляли об усилении центра обороны еще прошлым летом. Потратиться свой клуб на классного защитника призывал Жозе Моуриньо, уволенный в декабре с поста главного тренера.
С уходом Моуриньо "Юнайтед" не отказался от своих планов по приобретению центрального защитника. Игра "Юнайтед" в обороне по-прежнему хромает, и если бы не Давид Де Хеа, статистика пропущенных мячей — 32 в в 22 матчах Премьер-Лиги — была бы еще более удручающей.
В остатке сезона Оле Гуннар Сульшер, сменщик Моуриньо, будет вынужден обходиться пятью центральными защитниками: Крисом Смоллингом, Филом Джонсом, Виктором Линделефом, Эриком Байи и временно уехавшим в Аргентину залечивать травму Рохо.
Как сообщает The Telegraph, из этой пятерки худшие шансы остаться в "Юнайтед" на следующий сезон имеет Рохо, которому в марте исполнится 29. В этой кампании Марком сыграл лишь 149 минут, а последний раз выходил на поле еще 12 декабря против "Валенсии".
Что касается потенциальных новичков "дьяволов", то здесь издание называет имена Калиду Кулибали из "Наполи", Милана Шкриниара из "Интера" И Эдера Милитао из "Порту".
16.01.2019 09:00
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Последние комментарии:
Всё верно в принципе, но был такой промежуток времени, когда он играл очень надёжно. Правда, не очень долгий.
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Давно пора.Еще бы Филю с Майклом куда-нибудь в условный Фулхэм
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да там всех цз нужно слать кроме Байи. ну мб кроме Линделефа еще, этот модник играт более менее начал
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могут себе позволить
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