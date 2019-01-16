Лучшие голы Премьер-Лиги в декабре (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 07:05

Количество просмотров Просмотров: 463

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 16.01.2019 07:53 # slash-lfc
    Ща появится пенс, который напишет по порядку чей гол красивее.

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  2. pistolero-lfc 16.01.2019 07:15 # pistolero-lfc
    а помните времена, когда Челси покупали самых топовых игроков и брали чемпики? а ведь тогда Челси действительно был топ-клубом и играли за них легендарные игроки

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  3. smokekush 16.01.2019 07:14 # smokekush
    Таунсенд тут всех окропил без шансов

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  4. superglor 16.01.2019 07:09 # superglor
    BBC: "Ливерпуль" согласовал покупку Коутиньо

    Пруф http://fapl.ru/posts/21300/?c=1

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  5. chebrec 16.01.2019 07:09 # chebrec
    Камон Челси!

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