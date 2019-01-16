Лучшие голы Премьер-Лиги в декабре (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.
16.01.2019 07:05
Просмотров: 463
Загрузка...
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.
16.01.2019 07:05
Просмотров: 463
Поиск:
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ща появится пенс, который напишет по порядку чей гол красивее.
(ответить)
а помните времена, когда Челси покупали самых топовых игроков и брали чемпики? а ведь тогда Челси действительно был топ-клубом и играли за них легендарные игроки
(ответить)
Таунсенд тут всех окропил без шансов
(ответить)
BBC: "Ливерпуль" согласовал покупку Коутиньо
Пруф http://fapl.ru/posts/21300/?c=1
(ответить)
Камон Челси!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий