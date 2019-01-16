"Челси" предложит работу Петру Чеху

"Челси" собирается предложить работу голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, который по окончании этого сезона завершит игровую карьеру.

Напомним, накануне 36-летний Чех официально объявил, что уже через четыре месяца повесит свои перчатки на гвоздь. Это событие не осталось незамеченным со стороны бывшего клуба Петра.



Как сообщает The Times, Чех до сих пор поддерживает тесный контакт с "синими", от которых он ушел в 2015 году за игровой практикой.



За 11 лет на "Стэмфорд Бридж" Петр сыграл 494 матча, завоевал четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги, а также Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



В течение этого времени у Чеха сложились очень хорошие отношения с владельцем клуба Романом Абрамовичем, с разрешения которого он и присоединился к "Арсеналу" по сделке стоимостью 10 миллионов фунтов.



Чех до сих пор живет близ тренировочной базы "Челси" в Кобхэме и общается со многими людьми из своего бывшего клуба, включая директора Марину Грановскую.



По информации издания, теперь "Челси" собирается позвать Чеха обратно. Петр может получить как тренерскую работу на "Стэмфорд Бридж", так и попробовать себя в качестве посла.