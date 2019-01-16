Де Хеа хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЮ

Давид Де Хеа Голкипер Давид Де Хеа счастлив заключить новый контракт с "Манчестер Юнайтед", если будет переведен в число самых высокооплачиваемых игроков команды.

"Красные дьяволы" начали переговоры со своим первым номером о новой сделке еще в прошлом году, но из-за слабого прогресса были вынуждены в декабре воспользоваться своей опцией по продлению действующего соглашения Давида на 12 месяцев — до конца следующего сезона.

Тем не менее, как утверждает ESPN со ссылкой на свои источники в "Юнайтед", на "Олд Траффорд" уверены, что смогут сохранить Де Хеа на более длительное время, нежели ближайшие полтора года.

Уверенности "Юнайтед" придает тот факт, что Давид счастлив в клубе и открыт к подписанию нового контракта, но хочет сделать это на своих условиях. "Дьяволы" должны дать ему такую зарплату, которая подтвердит его статус ключевого игрока команды и одного из лучших голкиперов мира.

Сообщается, что 28-летний испанец хочет получать на одном уровне с Полем Погба и Алексисом Санчесом. Речь идет примерно о 300 тысячах фунтов в неделю — в полтора раза больше, чем Де Хеа имеет сейчас.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2019 06:00

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  1. van-der-slav 16.01.2019 07:32 # van-der-slav
    Как псине дать 400к так пожалуйста а 300 главному тащеру команды жмотят. Логика у вудворда вообще отсутствует. Факс при отсустствии контракта не поможет, эдик

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  2. papka-legend 16.01.2019 07:29 # papka-legend
    заслужил парень

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  3. pistolero-lfc 16.01.2019 07:18 # pistolero-lfc
    могут себе позволить

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  4. chebrec 16.01.2019 07:11 # chebrec
    Да 400 кусков можно дать все таки тащит

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  5. sergey7205 16.01.2019 07:07 # sergey7205
    Тащит

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  6. timanutd 16.01.2019 06:05 # timanutd
    По делу.

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