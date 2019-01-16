Де Хеа хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЮ

Голкипер Давид Де Хеа счастлив заключить новый контракт с "Манчестер Юнайтед", если будет переведен в число самых высокооплачиваемых игроков команды.

"Красные дьяволы" начали переговоры со своим первым номером о новой сделке еще в прошлом году, но из-за слабого прогресса были вынуждены в декабре воспользоваться своей опцией по продлению действующего соглашения Давида на 12 месяцев — до конца следующего сезона.



Тем не менее, как утверждает ESPN со ссылкой на свои источники в "Юнайтед", на "Олд Траффорд" уверены, что смогут сохранить Де Хеа на более длительное время, нежели ближайшие полтора года.



Уверенности "Юнайтед" придает тот факт, что Давид счастлив в клубе и открыт к подписанию нового контракта, но хочет сделать это на своих условиях. "Дьяволы" должны дать ему такую зарплату, которая подтвердит его статус ключевого игрока команды и одного из лучших голкиперов мира.



Сообщается, что 28-летний испанец хочет получать на одном уровне с Полем Погба и Алексисом Санчесом. Речь идет примерно о 300 тысячах фунтов в неделю — в полтора раза больше, чем Де Хеа имеет сейчас.