"Арсенал" может арендовать Хамеса Родригеса

"Арсенал" добавил атакующего полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса в список своих трансферных целей на январь.

Ранее в январе главный тренер "канониров" Унаи Эмери признал, что его клуб не имеет свободных средств, чтобы покупать в это трансферное окно, и может позволить себе лишь арендные сделки.



Таким образом, "Арсенал" вынужден выискивать игроков максимального мастерства и по минимальной цене. В эту категорию вполне может вписаться Родригес, утверждает Daily Mail.



Этот сезон Хамес проводит в Мюнхене на правах аренды из "Реала". За право одолжить игрока сборной Колумбии "Бавария" заплатила 11.5 миллионов фунтов, также получив опцию последующего выкупа за 39.5 млн. фунтов.



Важно отметить, что 27-летний Родригес был арендован по инициативе Карло Анчелотти, однако Нико Ковач, сменщик итальянца на тренерском мостике "Баварии", не особо жалует Родригеса и не видит того в стартовом составе.



По информации издания, "Бавария" готова передать "Арсеналу" право аренды Родригеса до конца сезона всего за 3 млн. фунтов. Хамес смог бы разнообразить атакующую игру лондонцев, учитывая то, что их главный креативщик Месут Озил впал в немилость к Унаи Эмери.