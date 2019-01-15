"Челси" улучшил предложение по Леандро Паредесу

"Челси" вернулся с улучшенным предложением по полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, увеличив сумму до 31.2 миллионов фунтов.

24-летний Паредес является приоритетной целью "синих" на замену ушедшему в "Монако" Сеску Фабрегасу, однако пока у двух клубов остаются существенные разногласия относительно стоимости Леандро.



Напомним, первое предложение "Челси" о покупке Паредеса составило 26.8 млн. фунтов. Получив отказ, теперь лондонский клуб добавил сверху 4.3 млн. фунтов, но и этого едва ли будет достаточно, чтобы склонить "Зенит" к сделке.



Как сообщает Evening Standard, клуб из Санкт-Петербурга по-прежнему оценивает аргентинца в 36 млн. фунтов и пока не собирается идти на уступки.



Добавим, самому Паредесу "Челси" готов предложить контракт на четыре с половиной года с зарплатой в 80 тыс. фунтов в неделю.