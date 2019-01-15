Милнер считает Алиссона лучшим игроком "Ливерпуля" в этом сезоне
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер назвал голкипера Алиссона лучшим игроком своей команды в этом сезоне.
После своего дорогостоящего перехода из "Ромы" прошлым летом Алиссон быстро утвердился в качестве одного из лучших голкиперов Премьер-Лиги. Статистически 26-летний бразилец и вовсе является абсолютно лучшим — только 10 пропущенных мячей в 22 матчах.
Именно Алиссона, а не Виргила Ван Дейка или Мохамеда Салаха, Милнер готов назвать лучшим игроком "красных" в этом сезоне. Джеймс восхищен тем, как первый номер Бразилии адаптировался на новом месте.
"Сложно выбрать какого-то одного игрока, потому что каждый в команде выступает так хорошо, не только стартовые 11. Мы производим много изменений в составе от матча к матчу, и игроки, которые выходят на поле, действительно хороши".
"Возможно, я бы выделил Алиссона. Переезд в новую лигу никогда не бывает простым. Это новый образ жизни, а также ты привыкаешь к погоде и прочим вещам, однако он невероятен — невероятен в том, как он действует на своей позиции, как играет ногами и какие сейвы совершает".
"Каждый игрок допускает ошибки, и на месте голкипера ты можешь чувствовать себя немного по-другому, потому что здесь твои ошибки часто приводят к голу, но если он и допускает ошибки, это ничуть не выводит из колеи. Он сохраняет уверенность и продолжает играть, будто бы ничего не произошло. Это так важно".
"Он невероятен в этом сезоне, и я убежден, он будет игроком огромной важности для нас в будущем", — сообщил Милнер клубному журналу "Ливерпуля".
15.01.2019 22:00
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Последние комментарии:
Ван Дайк лучший...если бы не он у Беккера работы было бы наааамного больше
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А что там Алиссон такого зделал что лучший? Салах и В.Дайк
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Иногда я даже забываю, что Алиссону разрешается играть руками
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ВВД, Алиссон, Салах. Я бы так распределил.
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А по мне именно Милнер если не лучший то из лучших игроков Ливера в этом сезоне на ряду конечно же с Ван Дейком, Алиссоном
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