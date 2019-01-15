Милнер считает Алиссона лучшим игроком "Ливерпуля" в этом сезоне

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер назвал голкипера Алиссона лучшим игроком своей команды в этом сезоне.

После своего дорогостоящего перехода из "Ромы" прошлым летом Алиссон быстро утвердился в качестве одного из лучших голкиперов Премьер-Лиги. Статистически 26-летний бразилец и вовсе является абсолютно лучшим — только 10 пропущенных мячей в 22 матчах.



Именно Алиссона, а не Виргила Ван Дейка или Мохамеда Салаха, Милнер готов назвать лучшим игроком "красных" в этом сезоне. Джеймс восхищен тем, как первый номер Бразилии адаптировался на новом месте.



"Сложно выбрать какого-то одного игрока, потому что каждый в команде выступает так хорошо, не только стартовые 11. Мы производим много изменений в составе от матча к матчу, и игроки, которые выходят на поле, действительно хороши".



"Возможно, я бы выделил Алиссона. Переезд в новую лигу никогда не бывает простым. Это новый образ жизни, а также ты привыкаешь к погоде и прочим вещам, однако он невероятен — невероятен в том, как он действует на своей позиции, как играет ногами и какие сейвы совершает".



"Каждый игрок допускает ошибки, и на месте голкипера ты можешь чувствовать себя немного по-другому, потому что здесь твои ошибки часто приводят к голу, но если он и допускает ошибки, это ничуть не выводит из колеи. Он сохраняет уверенность и продолжает играть, будто бы ничего не произошло. Это так важно".



"Он невероятен в этом сезоне, и я убежден, он будет игроком огромной важности для нас в будущем", — сообщил Милнер клубному журналу "Ливерпуля".