Райан Бабель перешел в "Фулхэм"

"Фулхэм" объявил о приобретении бывшего вингера "Ливерпуля" Райана Бабеля у "Бешикташа".

В 2007 году "Ливерпуль" приобрел Бабеля у "Аякса" за 11.5 миллионов фунтов. Райан ярко отыграл свой дебютный английский сезон, но затем у него случился затяжной спад.



За три с половиной года на "Энфилде" Райан сыграл 146 матчей и в 2011 году был продан в "Хоффенхайм" за 8 млн. фунтов. Затем в карьере Бабеля были турецкая "Касымпаша", "Аль-Айн" из ОАЭ и испанский "Депортиво".



Ровно два года назад Бабель присоединился к "Бешикташу", в остатке сезона 2016/17 сыграв 18 матчей в рамках турецкого чемпионата и завоевав титул.



Контракт 32-летнего голландца в Стамбуле истекал уже в конце этого сезона, поэтому "Бешикташ" согласился отпустить Райана в "Фулхэм". С аутсайдером Премьер-Лиги Бабель заключил соглашение до конца сезона и получил футболку с 12-м номером.



"Мои первые впечатления — хорошие, и я в большом восторге. Я определенно верю, что "Фулхэм" способен остаться в Премьер-Лиге, и это одна из причин, почему я здесь. Я хочу помочь добиться этого. Я рвусь в бой, и мне не терпится начать", — сообщил Бабель.



Добавим, дебютировать за команду Клаудио Раньери новобранец сможет в ближайшее воскресенье против "Тоттенхэма".



