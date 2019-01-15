"Юнайтед" готов продать Феллайни за 15 миллионов фунтов

Маруан Феллайни "Манчестер Юнайтед" установил цену в 15 миллионов фунтов, за которые полузащитнику Маруану Феллайни будет позволено покинуть клуб в это трансферное окно.

Феллайни отметился только двумя появлениями на замену в шести матчах "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере. По тому футболу, в который играет команда при норвежском тренере, Маруан выглядит просто инородным элементом.

Достаточно сказать, что на воскресный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 31-летний бельгиец даже не попал в число запасных. Это может свидетельствовать о конце карьеры Маруана на "Олд Траффорд".

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" открыт к предложениям насчет Феллайни, чей контракт рассчитан до июня 2021.

Сред возможных претендентов на Маруана называются "Милан", "Порту" и "Гуанчжоу Эвергранд". Купленный в 2013 году у "Эвертона" за 27 млн. фунтов игрок теперь доступен за 15 млн.


Метки Манчестер Юнайтед, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 15.01.2019 21:26 # mancunia-planet
    в Гуаньжоу будет как дядя Стёпа, а вокруг карлики

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  2. blackdreamer 15.01.2019 21:14 # blackdreamer
    это эвертонское дно никому не нужно

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  3. alexomck 15.01.2019 21:11 # alexomck
    вот и замена Морате подъехала.

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  4. kos9k 15.01.2019 21:10 # kos9k
    только самый отбитый клуб будет готов отдать за это недоразумение 15 лямов

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  5. van-der-slav 15.01.2019 21:07 # van-der-slav
    первый тренер кто усадил этого мерзкого микрофона на лавку, его надо было еще вместе с мойесом гнать

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  6. only--liverpool 15.01.2019 21:03 # only--liverpool
    Насрать. КОРОЛИ НА ТРОНЕ.Пользователь получил предупреждение

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