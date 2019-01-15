"Юнайтед" готов продать Феллайни за 15 миллионов фунтов
"Манчестер Юнайтед" установил цену в 15 миллионов фунтов, за которые полузащитнику Маруану Феллайни будет позволено покинуть клуб в это трансферное окно.
Феллайни отметился только двумя появлениями на замену в шести матчах "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере. По тому футболу, в который играет команда при норвежском тренере, Маруан выглядит просто инородным элементом.
Достаточно сказать, что на воскресный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 31-летний бельгиец даже не попал в число запасных. Это может свидетельствовать о конце карьеры Маруана на "Олд Траффорд".
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" открыт к предложениям насчет Феллайни, чей контракт рассчитан до июня 2021.
Сред возможных претендентов на Маруана называются "Милан", "Порту" и "Гуанчжоу Эвергранд". Купленный в 2013 году у "Эвертона" за 27 млн. фунтов игрок теперь доступен за 15 млн.
15.01.2019 21:00
Просмотров: 677
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в Гуаньжоу будет как дядя Стёпа, а вокруг карлики
(ответить)
это эвертонское дно никому не нужно
(ответить)
вот и замена Морате подъехала.
(ответить)
только самый отбитый клуб будет готов отдать за это недоразумение 15 лямов
(ответить)
первый тренер кто усадил этого мерзкого микрофона на лавку, его надо было еще вместе с мойесом гнать
(ответить)
Насрать. КОРОЛИ НА ТРОНЕ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий