"Юнайтед" готов продать Феллайни за 15 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 15 миллионов фунтов, за которые полузащитнику Маруану Феллайни будет позволено покинуть клуб в это трансферное окно.

Феллайни отметился только двумя появлениями на замену в шести матчах "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере. По тому футболу, в который играет команда при норвежском тренере, Маруан выглядит просто инородным элементом.



Достаточно сказать, что на воскресный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 31-летний бельгиец даже не попал в число запасных. Это может свидетельствовать о конце карьеры Маруана на "Олд Траффорд".



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" открыт к предложениям насчет Феллайни, чей контракт рассчитан до июня 2021.



Сред возможных претендентов на Маруана называются "Милан", "Порту" и "Гуанчжоу Эвергранд". Купленный в 2013 году у "Эвертона" за 27 млн. фунтов игрок теперь доступен за 15 млн.