"Тоттенхэм" потерял Харри Кейна до весны

Харри Кейн "Тоттенхэм" опубликовал неутешительные результаты углубленного обследования Харри Кейна. Травма левой лодыжки оставит нападающего вне игры до марта.

Напомним, это повреждение Кейн получил в самой концовке воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", в котором "шпоры" потерпели поражение 0:1, несмотря на обилие моментов у ворот Давида Де Хеа во втором тайме.

Лодыжка Харри сильно опухла, потому докторам удалось установить характер травмы только во вторник. Ситуация оказалась еще хуже, чем прогнозируемые изначально четыре недели отсутствия.

"После первичного обследования мы можем подтвердить, что Харри Кейн повредил связки своей левой лодыжки во время воскресного матча".

"Начиная реабилитацию под наблюдением нашего медицинского штаба, Харри, как мы ожидаем, сможет вернуться к тренировкам в начале марта", — гласит заявление "Тоттенхэма".

Таким образом, Кейн пропустит ближайшие матчи Премьер-Лиги и оба поединка 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", а также не поможет "шпорам" в Кубке Англии и на оставшейся дистанции в Кубке Лиги.


Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 20:15

Количество просмотров Просмотров: 2101

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Последние комментарии:




  1. bezviz 15.01.2019 21:38 # bezviz
    донырялся, петушок) небось там хотел штрафной заработать опять не честным путем и аукнулось су4ке харе! карма су.ка есть!

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  2. zloy-vasya 15.01.2019 21:38 # zloy-vasya
    Как бы тут многие не язвили, это печальная ситуация. Кейну - здоровья, ТТХ - удачи и не просесть конкретно...

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  3. chelsiukpro 15.01.2019 21:35 # chelsiukpro
    Молодцы манки - отобрали 3 очка да и Кейна выключили до весны! Пора курам упасть ниже топ4!

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  4. bezviz 15.01.2019 21:35 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6ись))) значит изи проход петушков и Челси в финале КАЛ! ну и разумеется с Игуаином Челси на изичах забирается на 3 место, вот теперь место в ЛЧ железобетон, еееехууууууу!!!

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  5. girasimus 15.01.2019 21:32 # girasimus
    Посоветуйте фильмес?

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  6. gerrard08 15.01.2019 21:19 # gerrard08
    Жаль, без Кейна гонка потеряет в качестве.

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  7. xah 15.01.2019 21:17 # xah
    Линкин я скучаю

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  8. shymkentski 15.01.2019 21:08 # shymkentski
    Был ли в Апл такой случай что претендент отставал от лидера 10 очков до 22 тура, но в конце стал чемпионом?!

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  9. drogba11cool 15.01.2019 21:06 # drogba11cool
    Ну че ноулайферы, так и торчите здесь....

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  10. only--liverpool 15.01.2019 21:02 # only--liverpool
    Здоровья Кейну, но жизнь продолжается и КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

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  11. only--liverpool 15.01.2019 20:58 # only--liverpool
    Жаль... Кейн красава

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  12. kos9k 15.01.2019 20:58 # kos9k
    его миссия как биологического существа - выйти 20 апреля на полупустой этихад и разъебать мс, остальное на плечах Ливерпуля

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  13. staryi-eblan 15.01.2019 20:55 # staryi-eblan
    Безвизовый сейчас напишет комментарий, что это "карма за то-то.."

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  14. aladdin 15.01.2019 20:55 # aladdin
    На какую премьеру можно будет сходить в январе? Есть интересные фильмы в ближайший месяц?

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  15. farot 15.01.2019 20:44 # farot
    поломался спотыкаясь о Кепу

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  16. jesus33 15.01.2019 20:41 # jesus33
    Портовые отбросы радуются как обычно.
    Я нисколько не удивлён такому поведению этих гнилых тварей.

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  17. alexomck 15.01.2019 20:39 # alexomck
    1. Манчестер Сити
    2. Ливерпуль
    3. Манчестер Юнайтед
    4. Челси
    5. Тоттенхэм

    теперь так.

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  18. fanat-united 15.01.2019 20:37 # fanat-united
    Хоть в чём-то, этот немощь Джонс полезен

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  19. shymkentski 15.01.2019 20:35 # shymkentski
    Щас выйдут на рынок и арендуют какого нить Батшуаий с правом выкупа, Тоттенxэм все ровно будет в 4 ке

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  20. firmino9 15.01.2019 20:35 # firmino9
    Арсенал, Тот, Мю будут бороться за четвёртое место.
    Курам срочно покупать игроков

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