"Тоттенхэм" потерял Харри Кейна до весны

"Тоттенхэм" опубликовал неутешительные результаты углубленного обследования Харри Кейна. Травма левой лодыжки оставит нападающего вне игры до марта.

Напомним, это повреждение Кейн получил в самой концовке воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", в котором "шпоры" потерпели поражение 0:1, несмотря на обилие моментов у ворот Давида Де Хеа во втором тайме.



Лодыжка Харри сильно опухла, потому докторам удалось установить характер травмы только во вторник. Ситуация оказалась еще хуже, чем прогнозируемые изначально четыре недели отсутствия.



"После первичного обследования мы можем подтвердить, что Харри Кейн повредил связки своей левой лодыжки во время воскресного матча".



"Начиная реабилитацию под наблюдением нашего медицинского штаба, Харри, как мы ожидаем, сможет вернуться к тренировкам в начале марта", — гласит заявление "Тоттенхэма".



Таким образом, Кейн пропустит ближайшие матчи Премьер-Лиги и оба поединка 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", а также не поможет "шпорам" в Кубке Англии и на оставшейся дистанции в Кубке Лиги.