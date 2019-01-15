"Тоттенхэм" потерял Харри Кейна до весны
"Тоттенхэм" опубликовал неутешительные результаты углубленного обследования Харри Кейна. Травма левой лодыжки оставит нападающего вне игры до марта.
Напомним, это повреждение Кейн получил в самой концовке воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", в котором "шпоры" потерпели поражение 0:1, несмотря на обилие моментов у ворот Давида Де Хеа во втором тайме.
Лодыжка Харри сильно опухла, потому докторам удалось установить характер травмы только во вторник. Ситуация оказалась еще хуже, чем прогнозируемые изначально четыре недели отсутствия.
"После первичного обследования мы можем подтвердить, что Харри Кейн повредил связки своей левой лодыжки во время воскресного матча".
"Начиная реабилитацию под наблюдением нашего медицинского штаба, Харри, как мы ожидаем, сможет вернуться к тренировкам в начале марта", — гласит заявление "Тоттенхэма".
Таким образом, Кейн пропустит ближайшие матчи Премьер-Лиги и оба поединка 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", а также не поможет "шпорам" в Кубке Англии и на оставшейся дистанции в Кубке Лиги.
15.01.2019 20:15
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Последние комментарии:
донырялся, петушок) небось там хотел штрафной заработать опять не честным путем и аукнулось су4ке харе! карма су.ка есть!
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Как бы тут многие не язвили, это печальная ситуация. Кейну - здоровья, ТТХ - удачи и не просесть конкретно...
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Молодцы манки - отобрали 3 очка да и Кейна выключили до весны! Пора курам упасть ниже топ4!
(ответить)
зае6ись, ой как зае6ись))) значит изи проход петушков и Челси в финале КАЛ! ну и разумеется с Игуаином Челси на изичах забирается на 3 место, вот теперь место в ЛЧ железобетон, еееехууууууу!!!
(ответить)
Посоветуйте фильмес?
(ответить)
Жаль, без Кейна гонка потеряет в качестве.
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Линкин я скучаю
(ответить)
Был ли в Апл такой случай что претендент отставал от лидера 10 очков до 22 тура, но в конце стал чемпионом?!
(ответить)
Ну че ноулайферы, так и торчите здесь....
(ответить)
Здоровья Кейну, но жизнь продолжается и КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
(ответить)
Жаль... Кейн красава
(ответить)
его миссия как биологического существа - выйти 20 апреля на полупустой этихад и разъебать мс, остальное на плечах Ливерпуля
(ответить)
Безвизовый сейчас напишет комментарий, что это "карма за то-то.."
(ответить)
На какую премьеру можно будет сходить в январе? Есть интересные фильмы в ближайший месяц?
(ответить)
поломался спотыкаясь о Кепу
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Портовые отбросы радуются как обычно.
Я нисколько не удивлён такому поведению этих гнилых тварей.
(ответить)
1. Манчестер Сити
2. Ливерпуль
3. Манчестер Юнайтед
4. Челси
5. Тоттенхэм
теперь так.
(ответить)
Хоть в чём-то, этот немощь Джонс полезен
(ответить)
Щас выйдут на рынок и арендуют какого нить Батшуаий с правом выкупа, Тоттенxэм все ровно будет в 4 ке
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Арсенал, Тот, Мю будут бороться за четвёртое место.
Курам срочно покупать игроков
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