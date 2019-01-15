"Вест Хэм" пытается предотвратить уход Чичарито

"Вест Хэм" пытается предотвратить уход из клуба нападающего Хавьера Эрнандеса, в услугах которого заинтересована "Валенсия".

В первой половине этого сезона главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини предпочитал играть с единственным форвардом в лице Марко Арнаутовича, тогда как Чичарито отметился лишь семью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Как и Арнаутович, Эрнандес хочет покинуть "Вест Хэм" в это трансферное окно, утверждает Sky Sports. Но если первого манят китайские богатства, то второй жаждет обрести регулярную игровую практику.



Серьезный интерес к Хавьеру проявляет "Валенсия", которая решила отказаться от аренды нападающего "Челси" Мичи Батшуайи на вторую половину сезона. Согласно неподтвержденным слухам, 30-летний мексиканец уже договорился с испанским клубом по зарплате.



Однако в "Вест Хэме" совершенно не желают терять Эрнандеса, особенно в свете угрозы лишиться и Арнаутовича. "Молотобойцы" считают, что в оставшиеся пару недель трансферного окна просто не успеют найти замену экс-игроку "Манчестер Юнайтед".



Добавим, что летом 2017 Эрнандес обошелся "Вест Хэму" в 16 миллионов фунтов. С тех пор Хавьер забил только 13 голов.