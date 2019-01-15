"Бавария" может переманить Мислинтата из "Арсенала"

"Бавария" хочет переманить главу скаутской службы "Арсенала" Свена Мислинтата и надеется осуществить эту затею до конца сезона.

Заработав репутацию одного лучших скаутов европейского футбола в дортмундской "Боруссии", Мислинтат перешел на работу в "Арсенал" всего лишь год назад.



Однако The Independent стало известно, что у Свена совершенно не сложились отношения со спортивным директором "канониров" Раулем Санллели.



По информации издания, некоторые очень настойчивые рекомендации Мислинтата насчет доступности талантливых игроков на трансферном рынке остаются без внимания. Свен расстроен, что его кропотливая работа игнорируется.



На эту ситуацию уже обратила внимание "Бавария" и теперь хочет вернуть своего соотечественника в Германию. Клуб из Мюнхена находится на пороге большой перестройки и хочет, чтобы Мислинтат возглавил этот процесс.