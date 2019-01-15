"Бавария" может переманить Мислинтата из "Арсенала"

Свен Мислинтат "Бавария" хочет переманить главу скаутской службы "Арсенала" Свена Мислинтата и надеется осуществить эту затею до конца сезона.

Заработав репутацию одного лучших скаутов европейского футбола в дортмундской "Боруссии", Мислинтат перешел на работу в "Арсенал" всего лишь год назад.

Однако The Independent стало известно, что у Свена совершенно не сложились отношения со спортивным директором "канониров" Раулем Санллели.

По информации издания, некоторые очень настойчивые рекомендации Мислинтата насчет доступности талантливых игроков на трансферном рынке остаются без внимания. Свен расстроен, что его кропотливая работа игнорируется.

На эту ситуацию уже обратила внимание "Бавария" и теперь хочет вернуть своего соотечественника в Германию. Клуб из Мюнхена находится на пороге большой перестройки и хочет, чтобы Мислинтат возглавил этот процесс.


Метки Арсенал, Бавария, Мислинтат

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 19:00

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  1. ccchelsea 15.01.2019 19:37 # ccchelsea
    Гуннеров уже жаль.

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  2. mixmaster 15.01.2019 19:17 # mixmaster
    Чёт странно он со всеми не сходится. Боруссия теперь Арсенал.

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  3. almatinec1 15.01.2019 19:04 # almatinec1
    зачем арсеналу скауты если нет денег даже на бомже игроков за копейки

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  4. bestxoxolever 15.01.2019 19:01 # bestxoxolever
    Мавропаноса в баварку

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