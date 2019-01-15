УЕФА расследует антисемитское поведение фанатов "Челси"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Челси" из-за антисемитского поведения фанатов лондонского клуба во время выездного матча Лиги Европы против "Види".

Выезд "синих" в Будапешт в прошлом месяце, завершившийся победой 0:1 благодаря голу Альваро Мораты, был омрачен очередным для этого сезона инцидентом дискриминационного характера.



Фанаты "Челси" не только приехали в столицу Венгрии с нацистским баннером, но и принялись распевать антисемитскую песню во время игры, несмотря на неоднократные просьбы и предупреждения своего клуба на этот счет.



Сегодня УЕФА официально подтвердил, что начинает расследование в отношении "Челси". Учитывая характер нарушения, над "синими" нависла угроза повести один из своих следующих матчей в еврокубках на частично закрытом "Стэмфорд Бридж".



Решение о возможном наказании УЕФА примет 28 февраля — через неделю после домашнего матча "Челси" против "Мальме" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.