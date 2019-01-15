Эллардайс не будет тренировать "Хаддерсфилд"

Бывший главный тренер Эвертона" и сборной Англии Сэм Эллардайс исключил свое назначение в "Хаддерсфилде".

Напомним, накануне "Хаддерсфилд" объявил о расставании с Дэвидом Вагнером по обоюдному согласию сторон. На этот шаг "терьеры" решились, оказавшись на дне Премьер-Лиги, с восемью очками от спасительного места.



Эллардайс, который в прошлом с успехом выполнял роль кризис-менеджера в "Сандерленде" и "Кристал Пэлас", считался фаворитом на роль сменщика Вагнера, однако сегодня Большой Сэм взял самоотвод.



"Я провел некоторое время в "Хаддерсфилде" как игрок, и мне очень там понравилось. У этого футбольного клуба замечательная история. Они добились огромного прогресса при Дэвиде за последние два-три сезона".



"Но вы видели, под каким серьезным давлением находился Дэвид. Он делал все возможное, но перестал верить, что может продвинуться дальше".



"Когда смотришь на такой бедствующий клуб, ты думаешь, что бы ты мог сделать иначе относительно предыдущего тренера. На мой взгляд, основная проблема "Хаддерсфилда" в том, что они просто забивают недостаточно голов, чтобы уйти от беды".



"Эта команда показывает достаточно хорошую игру и создает моменты, но не пользуется ими и не забивает голы, поэтому поражения заместили ничьи, а ничьи — победы".



"Поэтому они и располагаются на дне, и я не думаю, что смог бы изменить эту ситуацию, какой бы магией я ни обладал. На мой взгляд, мы не подходим друг другу", — сообщил Эллардайс Sky Sports.