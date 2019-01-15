Александер-Арнольд пропустит до месяца

Трент Александер-Арнольд Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит до одного месяца с травмой колена.

20-летний англичанин повредил свое колено на разминке перед матчем против "Брайтона" в субботу. Несмотря на это, в интересах команды Александер-Арнольд сыграл все 90 минут.

Эта жертва усугубила ситуацию, и теперь Трент будет вынужден пропустить матчи Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", "Лестера", "Вест Хэма" и "Борнмута". Вероятно, юный защитник вернется к первому поединку 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Потеря с травмой Александер-Арнольда рискует стать большой проблемой для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, ведь Джо Гомес тоже находится в лазарете, а Натаниэль Клайн ранее в январе отбыл в аренду в "Борнмут".

Теперь Клоппу придется закрывать проблемную позицию с помощью Джеймса Милнера, Фабиньо или кого-либо из юниоров, сообщает The Independent.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 15:25

Количество просмотров Просмотров: 1387

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Последние комментарии:




  1. liverpool22 15.01.2019 16:54 # liverpool22
    Ну Милнер везде может играть) Так что особо за месяц там не топ команды идут. Конечно жаль Клайна продали, но 19 млн на дороге не валяются. Но состав конечно не на 2 и более турниров, это нужно признать. Нет ротации или замены основному игроку, Это проблема Не только Ливера да и Шити особо не кого было заменить Дельфи, поставили Ляпорта слева

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  2. rimas-irsan 15.01.2019 16:53 # rimas-irsan
    не Салах, но тоже годно

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  3. pistolero-lfc 15.01.2019 16:45 # pistolero-lfc
    топарю нужен отдых, ждём в строю к матчу против баварских сосисок

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  4. bezviz 15.01.2019 16:28 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6ись))))))
    а клайна продали, вот лошары хахаха)

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  5. sausage 15.01.2019 16:23 # sausage
    Бывает. Надеюсь, дыру не будут затыкать непрофильными Милнером и Фабиньо. Шанс для Камачо, а там и Гомес должен поправиться.

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  6. arhangel777 15.01.2019 16:14 # arhangel777
    Добротный игрок, пусть быстрее поправляется! Если и побеждать в этом сезоне то только сильный Ливер!

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  7. liverfun 15.01.2019 16:07 # liverfun
    камачо, фабиньо, милнер. футболистов, способных закрыть эту позицию, хватает

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  8. mc-od 15.01.2019 15:59 # mc-od
    Здоровья парню! Хороший игрок, через годик, другой уйдет на повышение. И да, напомню грязным неадекватам про карму, про жизнь и все такое:

    14.01.2019 23:39 #
    only--liverpool

    Желаю сити жесточайчих травм.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68098/?c=1#c6794823

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  9. firmino9 15.01.2019 15:50 # firmino9
    Ну ок. Благо Гомес и Матип вернулись

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  10. contrario 15.01.2019 15:47 # contrario
    Милнер справа будет бульдозерить

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  11. mcfc-fantactic 15.01.2019 15:46 # mcfc-fantactic
    Скоро ктонить паскальзнеца, етить колотить...сосовзеры кули)))

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  12. hammersmith 15.01.2019 15:46 # hammersmith
    Ничего страшного, Клайн заменит.

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  13. frisby 15.01.2019 15:42 # frisby
    заебися ваша пися..а Клопп отдал Клайна в аренду..поленоМорено будеет феерить

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  14. cartman-mania 15.01.2019 15:40 # cartman-mania
    Посыпались

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  15. highneken 15.01.2019 15:40 # highneken
    Вчера один ваш долбаебик кричал , что хочет травм у Сити... Карма не заставила себя долго ждать.

    Лисы могут огорчить вас своими контрами , а потом и Пелегрини вас молоточком по голове прихлопнет, по старой памяти))

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  16. mancunia-planet 15.01.2019 15:39 # mancunia-planet
    месяц это дофига сейчас, нахер Клопп отдал Клайна? сезон то длинный, прошляпит титул по любому

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  17. brown-ale 15.01.2019 15:37 # brown-ale
    Карра пророк! Предупреждал же.

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  18. gerrard08 15.01.2019 15:34 # gerrard08
    Бля ну купите уже ПЗ добротного, Клайна можно слить с чистой совестью.

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  19. gidro-met 15.01.2019 15:32 # gidro-met
    КЛайн в Борнмут, Трент - в лазарет

    кто будет Милнер

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  20. akadam 15.01.2019 15:29 # akadam
    Кстати, какие-то отморы в Манчестере на днях напали на его брата и брата Рэшфорда.

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