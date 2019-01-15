Александер-Арнольд пропустит до месяца
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит до одного месяца с травмой колена.
20-летний англичанин повредил свое колено на разминке перед матчем против "Брайтона" в субботу. Несмотря на это, в интересах команды Александер-Арнольд сыграл все 90 минут.
Эта жертва усугубила ситуацию, и теперь Трент будет вынужден пропустить матчи Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", "Лестера", "Вест Хэма" и "Борнмута". Вероятно, юный защитник вернется к первому поединку 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".
Потеря с травмой Александер-Арнольда рискует стать большой проблемой для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, ведь Джо Гомес тоже находится в лазарете, а Натаниэль Клайн ранее в январе отбыл в аренду в "Борнмут".
Теперь Клоппу придется закрывать проблемную позицию с помощью Джеймса Милнера, Фабиньо или кого-либо из юниоров, сообщает The Independent.
15.01.2019 15:25
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Последние комментарии:
Ну Милнер везде может играть) Так что особо за месяц там не топ команды идут. Конечно жаль Клайна продали, но 19 млн на дороге не валяются. Но состав конечно не на 2 и более турниров, это нужно признать. Нет ротации или замены основному игроку, Это проблема Не только Ливера да и Шити особо не кого было заменить Дельфи, поставили Ляпорта слева
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не Салах, но тоже годно
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топарю нужен отдых, ждём в строю к матчу против баварских сосисок
(ответить)
зае6ись, ой как зае6ись))))))
а клайна продали, вот лошары хахаха)
(ответить)
Бывает. Надеюсь, дыру не будут затыкать непрофильными Милнером и Фабиньо. Шанс для Камачо, а там и Гомес должен поправиться.
(ответить)
Добротный игрок, пусть быстрее поправляется! Если и побеждать в этом сезоне то только сильный Ливер!
(ответить)
камачо, фабиньо, милнер. футболистов, способных закрыть эту позицию, хватает
(ответить)
Здоровья парню! Хороший игрок, через годик, другой уйдет на повышение. И да, напомню грязным неадекватам про карму, про жизнь и все такое:
14.01.2019 23:39 #
only--liverpool
Желаю сити жесточайчих травм.
Источник: http://fapl.ru/posts/68098/?c=1#c6794823
(ответить)
Ну ок. Благо Гомес и Матип вернулись
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Милнер справа будет бульдозерить
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Скоро ктонить паскальзнеца, етить колотить...сосовзеры кули)))
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Ничего страшного, Клайн заменит.
(ответить)
заебися ваша пися..а Клопп отдал Клайна в аренду..поленоМорено будеет феерить
(ответить)
Посыпались
(ответить)
Вчера один ваш долбаебик кричал , что хочет травм у Сити... Карма не заставила себя долго ждать.
Лисы могут огорчить вас своими контрами , а потом и Пелегрини вас молоточком по голове прихлопнет, по старой памяти))
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месяц это дофига сейчас, нахер Клопп отдал Клайна? сезон то длинный, прошляпит титул по любому
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Карра пророк! Предупреждал же.
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Бля ну купите уже ПЗ добротного, Клайна можно слить с чистой совестью.
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КЛайн в Борнмут, Трент - в лазарет
кто будет Милнер
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Кстати, какие-то отморы в Манчестере на днях напали на его брата и брата Рэшфорда.
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