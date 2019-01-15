Александер-Арнольд пропустит до месяца

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит до одного месяца с травмой колена.

20-летний англичанин повредил свое колено на разминке перед матчем против "Брайтона" в субботу. Несмотря на это, в интересах команды Александер-Арнольд сыграл все 90 минут.



Эта жертва усугубила ситуацию, и теперь Трент будет вынужден пропустить матчи Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", "Лестера", "Вест Хэма" и "Борнмута". Вероятно, юный защитник вернется к первому поединку 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".



Потеря с травмой Александер-Арнольда рискует стать большой проблемой для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, ведь Джо Гомес тоже находится в лазарете, а Натаниэль Клайн ранее в январе отбыл в аренду в "Борнмут".



Теперь Клоппу придется закрывать проблемную позицию с помощью Джеймса Милнера, Фабиньо или кого-либо из юниоров, сообщает The Independent.