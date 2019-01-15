Петр Чех завершит карьеру в конце сезона
Голкипер "Арсенала" Петр Чех официально объявил, что завершит игровую карьеру по окончании этого сезона.
Этот сезон 36-летний чех начинал в качестве первого номера "канониров", однако приключившаяся в конце сентября травма позволила новичку лондонцев Бернду Лено закрепиться в стартовом составе.
С тех пор Петр довольствуется игровой практикой во второстепенных турнирах, а в прессе поползли слухи, что ветеран может покинуть "Эмирейтс" по окончании сезона.
Сегодня был объявлено, что Чех действительно покинет "Арсенал" в мае, но уйдет не в другой клуб, а на пенсию.
"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Прошло 20 лет с момента, как я подписал свой первый профессиональный контракт, поэтому я чувствую, что настало время объявить о завершении моей карьеры в конце сезона".
"Выступая на протяжении 15 лет в Премьер-Лиге и выиграв каждый возможный трофей, я чувствую, что достиг всего, к чему стремился".
"Я продолжу упорно работать в "Арсенале" и надеюсь выиграть еще один трофей в этом сезоне, а там посмотрим, что подкинет мне жизнь за пределами поля", — сообщил Чех.
Чех впервые оказался в Премьер-Лиге еще в 2004 году, присоединившись к "Челси". Вместе с "синими" Петр завоевал 13 трофеев, включая Лигу Чемпионов и четыре титула Премьер-Лиги.
Прогресс молодого Тибо Куртуа заставил боссов "Челси" вывести Чеха из стартового состава, и в 2015 году Петр отправился в "Арсенал", с которым добавил в свою коллекцию Кубок Англии.
15.01.2019 14:45
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Последние комментарии:
Продаст шлем с молотка и загуляет по Чехии.
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Был нереальным топаре в сборной Чехии, про пенсов не скажу, но был на голову сильнее дыркуа Тибо, в Арсенале был худшим вратарём из 4ех, жаль из-за него Оспина ушел
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Топовый кипер. Единственной ошибкой был переход к гг.
Настрадался он конечно в матчах с Лфк
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даже этот лох играет ногами лучше, чем де гей
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его в Арсенал, что ..из Чехии купили?
и так быстро уходит(
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был топом до "шлема", дальше его даж куртуасы легко из основы вытесняли.
(ответить)
Прощай, мистер Ближний угол
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Сейчас ребята с Пиренеев/Бразики с успешной игрой ногами вкупе с реакцией царствуют в рамках АПл. кто они? Де хЕй, Кепка, Эдерсон, Аллисон. Уго как исключение из правил, Лено? хз
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знакомый анонир говорит, что тренеришка хорошо проводит первый сезон. он же ниже всех соперников, кроме помойки. это успех? это хуже некуда. шлакониры, очнитесь
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Средняк
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Ну чо, пенсы, рады, что выгнали свою легенду ради носача, который затем кинул клуб как Балотелли свою бывшую с брюхом?
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добвим сюда еще Лейтона Бэйнса
и Венсана Компани
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Странно... обычно киперы долго играют!
Если б не Куртуа еbaнный, то до сих пор у нас на раме стоял бы!
Легенда безусловно! Спасибо за ЛЧ в 2012!
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И кто остался вообще ? Скоулза нет, Лэмпса нет, Чирарт собака, Лэмпса, Терри, Дрочбы нет, Пети терь тоже нет.. Гикс=Пулишич. Последний бастион пал.
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Легенда Челси
Один из лучших клиперов мира в свое время
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Неееееет. Легенда АПЛ. Читер фифы 14. Эээээээх...
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В Челси его
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Вот что творят пара лет в команде геев
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До травмы хорошим кипером был. А так всего лишь тень вдс
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