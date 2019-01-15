Петр Чех завершит карьеру в конце сезона

Голкипер "Арсенала" Петр Чех официально объявил, что завершит игровую карьеру по окончании этого сезона.

Этот сезон 36-летний чех начинал в качестве первого номера "канониров", однако приключившаяся в конце сентября травма позволила новичку лондонцев Бернду Лено закрепиться в стартовом составе.



С тех пор Петр довольствуется игровой практикой во второстепенных турнирах, а в прессе поползли слухи, что ветеран может покинуть "Эмирейтс" по окончании сезона.



Сегодня был объявлено, что Чех действительно покинет "Арсенал" в мае, но уйдет не в другой клуб, а на пенсию.



"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Прошло 20 лет с момента, как я подписал свой первый профессиональный контракт, поэтому я чувствую, что настало время объявить о завершении моей карьеры в конце сезона".



"Выступая на протяжении 15 лет в Премьер-Лиге и выиграв каждый возможный трофей, я чувствую, что достиг всего, к чему стремился".



"Я продолжу упорно работать в "Арсенале" и надеюсь выиграть еще один трофей в этом сезоне, а там посмотрим, что подкинет мне жизнь за пределами поля", — сообщил Чех.



Чех впервые оказался в Премьер-Лиге еще в 2004 году, присоединившись к "Челси". Вместе с "синими" Петр завоевал 13 трофеев, включая Лигу Чемпионов и четыре титула Премьер-Лиги.



Прогресс молодого Тибо Куртуа заставил боссов "Челси" вывести Чеха из стартового состава, и в 2015 году Петр отправился в "Арсенал", с которым добавил в свою коллекцию Кубок Англии.