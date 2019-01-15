Петр Чех завершит карьеру в конце сезона

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех официально объявил, что завершит игровую карьеру по окончании этого сезона.

Этот сезон 36-летний чех начинал в качестве первого номера "канониров", однако приключившаяся в конце сентября травма позволила новичку лондонцев Бернду Лено закрепиться в стартовом составе.

С тех пор Петр довольствуется игровой практикой во второстепенных турнирах, а в прессе поползли слухи, что ветеран может покинуть "Эмирейтс" по окончании сезона.

Сегодня был объявлено, что Чех действительно покинет "Арсенал" в мае, но уйдет не в другой клуб, а на пенсию.

"Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Прошло 20 лет с момента, как я подписал свой первый профессиональный контракт, поэтому я чувствую, что настало время объявить о завершении моей карьеры в конце сезона".

"Выступая на протяжении 15 лет в Премьер-Лиге и выиграв каждый возможный трофей, я чувствую, что достиг всего, к чему стремился".

"Я продолжу упорно работать в "Арсенале" и надеюсь выиграть еще один трофей в этом сезоне, а там посмотрим, что подкинет мне жизнь за пределами поля", — сообщил Чех.

Чех впервые оказался в Премьер-Лиге еще в 2004 году, присоединившись к "Челси". Вместе с "синими" Петр завоевал 13 трофеев, включая Лигу Чемпионов и четыре титула Премьер-Лиги.

Прогресс молодого Тибо Куртуа заставил боссов "Челси" вывести Чеха из стартового состава, и в 2015 году Петр отправился в "Арсенал", с которым добавил в свою коллекцию Кубок Англии.


Метки Арсенал, Чех

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 14:45

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Последние комментарии:




  1. akadam 15.01.2019 15:27 # akadam
    Продаст шлем с молотка и загуляет по Чехии.

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  2. reams 15.01.2019 15:27 # reams
    Был нереальным топаре в сборной Чехии, про пенсов не скажу, но был на голову сильнее дыркуа Тибо, в Арсенале был худшим вратарём из 4ех, жаль из-за него Оспина ушел

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  3. fowler9 15.01.2019 15:22 # fowler9
    Топовый кипер. Единственной ошибкой был переход к гг.
    Настрадался он конечно в матчах с Лфк

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  4. narcot 15.01.2019 15:20 # narcot
    даже этот лох играет ногами лучше, чем де гей

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  5. gidro-met 15.01.2019 15:20 # gidro-met
    его в Арсенал, что ..из Чехии купили?

    и так быстро уходит(

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  6. alexomck 15.01.2019 15:11 # alexomck
    был топом до "шлема", дальше его даж куртуасы легко из основы вытесняли.

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  7. fowler9 15.01.2019 15:09 # fowler9
    Прощай, мистер Ближний угол

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  8. gidro-met 15.01.2019 15:07 # gidro-met
    Сейчас ребята с Пиренеев/Бразики с успешной игрой ногами вкупе с реакцией царствуют в рамках АПл. кто они? Де хЕй, Кепка, Эдерсон, Аллисон. Уго как исключение из правил, Лено? хз

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  9. narcot 15.01.2019 15:00 # narcot
    знакомый анонир говорит, что тренеришка хорошо проводит первый сезон. он же ниже всех соперников, кроме помойки. это успех? это хуже некуда. шлакониры, очнитесь

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  10. selfish 15.01.2019 15:00 # selfish
    Средняк

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  11. brown-ale 15.01.2019 15:00 # brown-ale
    Ну чо, пенсы, рады, что выгнали свою легенду ради носача, который затем кинул клуб как Балотелли свою бывшую с брюхом?

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  12. gidro-met 15.01.2019 14:59 # gidro-met
    добвим сюда еще Лейтона Бэйнса

    и Венсана Компани

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  13. cezar 15.01.2019 14:57 # cezar
    Странно... обычно киперы долго играют!
    Если б не Куртуа еbaнный, то до сих пор у нас на раме стоял бы!
    Легенда безусловно! Спасибо за ЛЧ в 2012!

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  14. slash-lfc 15.01.2019 14:54 # slash-lfc
    И кто остался вообще ? Скоулза нет, Лэмпса нет, Чирарт собака, Лэмпса, Терри, Дрочбы нет, Пети терь тоже нет.. Гикс=Пулишич. Последний бастион пал.

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  15. chebrec 15.01.2019 14:50 # chebrec
    Легенда Челси
    Один из лучших клиперов мира в свое время

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  16. slash-lfc 15.01.2019 14:50 # slash-lfc
    Неееееет. Легенда АПЛ. Читер фифы 14. Эээээээх...

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  17. mr-lamps 15.01.2019 14:50 # mr-lamps
    В Челси его

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  18. ganinilyha 15.01.2019 14:49 # ganinilyha
    Вот что творят пара лет в команде геев

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  19. quavo 15.01.2019 14:47 # quavo
    До травмы хорошим кипером был. А так всего лишь тень вдс

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