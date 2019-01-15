Мартин О'Нил возглавил "Ноттингем Форест"

Мартин О'Нил Клуб Чемпионшипа "Ноттингем Форест" объявил о назначении своим главным тренером Мартина О'Нила.

Несмотря на то, что "лесники" сохраняют все шансы на попадание в зону плей-офф Чемпионшипа, руководство клуба осталось недовольно стартом сезона под руководством Айтора Каранки, который подписал аж 14 новичков прошлым летом.

Таким образом, на прошлой неделе Каранка был отправлен в отставку, а сегодня клуб с "Сити Граунд" обзавелся своим 11-м рулевым с июня 2011. "Ноттингем Форест" решил сделать ставку на 66-летнего О'Нила, который в ноябре покинул сборную Ирландии.

Мартин является далеко не чужим человеком для "Ноттингем Форест". О'Нил не просто выступал за этот клуб как игрок, но и дважды выигрывал в его составе Кубок европейских чемпионов.


Метки Ноттингем Форест, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 14:25

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Последние комментарии:




  1. parlor3 15.01.2019 15:24 # parlor3
    Давай Онил, пора подымать в Элиту один из самых титулованных клубов Англии.

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  2. cezar 15.01.2019 14:59 # cezar
    оо какие люди! Он не выглядеть на 66

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  3. staryi-eblan 15.01.2019 14:36 # staryi-eblan
    Часто Пенсов кусал. На "Вилла парке" очки отбирал

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  4. quavo 15.01.2019 14:36 # quavo
    Второй великий британский клуб после МЮ

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  5. dom1no 15.01.2019 14:36 # dom1no
    66 лет, ибануться как время летит, сука. Свой человек, должен вытащить лесников хотя бы в пульку

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  6. lfcynwa 15.01.2019 14:31 # lfcynwa
    велкам бэк бле

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  7. gidro-met 15.01.2019 14:29 # gidro-met
    это к чемпику

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