Мартин О'Нил возглавил "Ноттингем Форест"
Клуб Чемпионшипа "Ноттингем Форест" объявил о назначении своим главным тренером Мартина О'Нила.
Несмотря на то, что "лесники" сохраняют все шансы на попадание в зону плей-офф Чемпионшипа, руководство клуба осталось недовольно стартом сезона под руководством Айтора Каранки, который подписал аж 14 новичков прошлым летом.
Таким образом, на прошлой неделе Каранка был отправлен в отставку, а сегодня клуб с "Сити Граунд" обзавелся своим 11-м рулевым с июня 2011. "Ноттингем Форест" решил сделать ставку на 66-летнего О'Нила, который в ноябре покинул сборную Ирландии.
Мартин является далеко не чужим человеком для "Ноттингем Форест". О'Нил не просто выступал за этот клуб как игрок, но и дважды выигрывал в его составе Кубок европейских чемпионов.
15.01.2019 14:25
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Давай Онил, пора подымать в Элиту один из самых титулованных клубов Англии.
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оо какие люди! Он не выглядеть на 66
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Часто Пенсов кусал. На "Вилла парке" очки отбирал
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Второй великий британский клуб после МЮ
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66 лет, ибануться как время летит, сука. Свой человек, должен вытащить лесников хотя бы в пульку
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велкам бэк бле
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это к чемпику
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