Мартин О'Нил возглавил "Ноттингем Форест"

Клуб Чемпионшипа "Ноттингем Форест" объявил о назначении своим главным тренером Мартина О'Нила.

Несмотря на то, что "лесники" сохраняют все шансы на попадание в зону плей-офф Чемпионшипа, руководство клуба осталось недовольно стартом сезона под руководством Айтора Каранки, который подписал аж 14 новичков прошлым летом.



Таким образом, на прошлой неделе Каранка был отправлен в отставку, а сегодня клуб с "Сити Граунд" обзавелся своим 11-м рулевым с июня 2011. "Ноттингем Форест" решил сделать ставку на 66-летнего О'Нила, который в ноябре покинул сборную Ирландии.



Мартин является далеко не чужим человеком для "Ноттингем Форест". О'Нил не просто выступал за этот клуб как игрок, но и дважды выигрывал в его составе Кубок европейских чемпионов.