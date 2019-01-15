Каррагер: "Любой мог бы сделать, что и Сульшер? Абсолютная чепуха!"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "абсолютной чепухой" предположение о том, что любой мог бы выиграть первые шесть матчей с "Манчестер Юнайтед" после увольнения Жозе Моуриньо, как это сделал Оле Гуннар Сульшер.

В последние месяцы работы Моуриньо атмосфера в "Юнайтед" была настолько негативной и токсичной, что увольнение португальского тренера стало глотком свежего воздуха для всего клуба.



Сульшер молниеносно преобразил "красных дьяволов", вернув на лица игроков улыбки, как об этом рассказал полузащитник Поль Погба. Кроме того, норвежец стал первым тренером в истории "Юнайтед", выигравшим все шесть своих первых матчей.



На днях экс-полузащитник "Юнайтед" Пол Инс заявил, что эффект Сульшера переоценен, и после ухода Моуриньо команда в любом случае воспрянула бы духом, но Каррагер так совершенно не считает.



"Много всего было написано о Сульшере и о том, что он вернул позитивную атмосферу. Помимо этого, перед матчем с "Тоттенхэмом" люди говорили, что любой мог бы прийти и сделать то же самое. Это абсолютная чепуха".



"Он принял ряд больших решений. Например, вывел из стартового состава Ромелу Лукаку, нападающего за 80 миллионов фунтов, который все равно делает свой вклад в игру, когда выходит на поле".



"Люди говорили, что это были легкие матчи, но в прошлом сезоне, когда "Юнайтед" финишировал вторым и достиг финала Кубка Англии, Моуриньо проиграл три матча против новичков дивизиона".



"Эти команды нельзя назвать проходными соперниками. Сульшер великолепно начал свою карьеру", — сообщил Каррагер в эфире.