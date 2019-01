Светская хроника за вторник

"Челси" отказался продать Альваро Морату за 40 миллионов фунтов. Маруан Феллайни больше не нужен "Манчестер Юнайтед". Марко Арнаутович уедет в Китай со дня на день. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" отказался продать нападающего Альваро Морату в "Севилью" за 40 миллионов фунтов. (Evening Standard)



Мората согласен на понижение зарплаты ради перехода в "Атлетико". (Marca)



"Челси" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Зенита" Леандро Паредесом. (Daily Mirror)



Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гунннар Сульшер хочет избавиться от Маруана Феллайни и даже готов отпустить бельгийского полузащитника в аренду. (talkSPORT)



Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси прошел первую частью медицинского обследования перед подписанием пятилетнего контракта с "Ювентусом". (Goal)



Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг отвергнет интерес "Манчестер Сити" и перейдет в ПСЖ. (AS)



"Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Эвертон" заинтересованы в вингере "Брюгге" Арно Груневелде. (Daily Mail)



ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Эвертона" Идриссе Гейе. (L'Equipe)



"Эвертон" отпустит Гейе только за 40 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Эвертон" готовит предложение по нападающему "Эспаньола" Борхе Иглесиасе, чей контракт подразумевает отступные в 25 млн. фунтов. (The Sun)



Иглесиас отверг интерес "Эвертона". (Marca)



Нападающий Синдзи Окадзаки хочет покинуть "Лестер" в январе. (Sky Sports)



"Фулхэм" договаривается о покупке защитника "Лестера" Данни Симпсона. (Daily Mail)



"Вест Хэм" продаст нападающего Марко Арнаутовича в Китай только за 50 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Арнаутович уедет в Китай до конца этой недели. (The Sun)



"Вест Хэм" отклонил предложение "Фиорентины" в 9 млн. фунтов о покупке полузащитника Педро Обианга. (Football.London)



"Вулверхэмптон" начал переговоры о покупке нападающего "Спарты" Бенджамина Тетте, оцениваемого в 11 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Оле Гуннар Сульшер регулярно консультируется с сэром Алексом Фергюсоном начнет выбора состава на матчи. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" не планирует вступать в переговоры с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом. (Manchester Evening News)



Экс-нападающий "Юнайтед" и сборной Англии Энди Коул может получить тренерскую работу в "Макклсфилде" из Лиги Два. (BBC)



Сульшер обязал игроков "Юнайтед" надевать официальные костюмы перед матчами. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Эвертона" Маркус Бент был признан банкротом. (Daily Mirror)



Южнокорейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов своего клуба в матче с "Челси". (Evening Standard)



Нападающие "Фулхэма" Александар Митрович и Абубакар Камара подрались во время занятия по йоге. (The Sun)