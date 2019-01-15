Сульшер обходит Почеттино за право тренировать "Юнайтед" в следующем сезоне
Оле Гуннар Сульшер выбился в фавориты на роль постоянного рулевого "Манчестер Юнайтед" после своего впечатляющего старта.
Решившись на увольнение Жозе Моуриньо в декабре, руководство "красных дьяволов" поставило во главе команды на остаток сезона Сульшера, арендованного у "Мольде".
Изначально Оле Гуннар виделся исключительно временной фигурой, а фаворитом исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда было принято считать Маурисио Почеттино.
Однако огромная сложность и дороговизна сделки по Почеттино и впечатляющий старт Сульшера изменили расклады. Как утверждает The Telegraph, шестью победами в шести первых матчах и позитивной манерой работы Оле Гуннар уже покорил игроков команды и в остатке сезона пытается сделать то же самое с руководством клуба.
Daily Mail и вовсе утверждает, что теперь Сульшер стал приоритетной кандидатурой "Юнайтед". Намеком на это стал визит Вудворда в раздевалку после победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в воскресенье. Босс клуба спустился из ВИП-ложи "Уэмбли", чтобы поздравить команду и ее наставника.
Так или иначе, но решение клуба не будет поспешным. "Дьяволы" по-прежнему настроены произвести назначение только по окончании сезона, но уже сейчас можно уверенно говорить, что шансы Сульшера задержаться на "Олд Траффорд" растут с каждой победой.
15.01.2019 11:00
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Последние комментарии:
Верим
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а почему бы и нет? шансы есть - вон и "Тоттенхэм" уже место в топ-4 готовится освобождать.
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впереди ещё много времени. будем посмотреть.
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Алё! Не расслабляться! Работаем!
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Конечно, щас ещё и ЛЧ выйграет сразу, во подарочек будет
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Всё идёт по плану.
Р.И.П.
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Оле - позитивный дядька! Удачи ему!
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