Сульшер обходит Почеттино за право тренировать "Юнайтед" в следующем сезоне

Маурисио Почеттино и Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер выбился в фавориты на роль постоянного рулевого "Манчестер Юнайтед" после своего впечатляющего старта.

Решившись на увольнение Жозе Моуриньо в декабре, руководство "красных дьяволов" поставило во главе команды на остаток сезона Сульшера, арендованного у "Мольде".

Изначально Оле Гуннар виделся исключительно временной фигурой, а фаворитом исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда было принято считать Маурисио Почеттино.

Однако огромная сложность и дороговизна сделки по Почеттино и впечатляющий старт Сульшера изменили расклады. Как утверждает The Telegraph, шестью победами в шести первых матчах и позитивной манерой работы Оле Гуннар уже покорил игроков команды и в остатке сезона пытается сделать то же самое с руководством клуба.

Daily Mail и вовсе утверждает, что теперь Сульшер стал приоритетной кандидатурой "Юнайтед". Намеком на это стал визит Вудворда в раздевалку после победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в воскресенье. Босс клуба спустился из ВИП-ложи "Уэмбли", чтобы поздравить команду и ее наставника.

Так или иначе, но решение клуба не будет поспешным. "Дьяволы" по-прежнему настроены произвести назначение только по окончании сезона, но уже сейчас можно уверенно говорить, что шансы Сульшера задержаться на "Олд Траффорд" растут с каждой победой.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1833

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  1. liverfun 15.01.2019 12:17 # liverfun
    Верим

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  2. danilych89 15.01.2019 11:59 # danilych89
    а почему бы и нет? шансы есть - вон и "Тоттенхэм" уже место в топ-4 готовится освобождать.

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  3. manutd-20champ 15.01.2019 11:39 # manutd-20champ
    впереди ещё много времени. будем посмотреть.

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  4. redevilsfun 15.01.2019 11:16 # redevilsfun
    Алё! Не расслабляться! Работаем!

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  5. mancunia-planet 15.01.2019 11:15 # mancunia-planet
    Конечно, щас ещё и ЛЧ выйграет сразу, во подарочек будет

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  6. electric 15.01.2019 11:04 # electric
    Всё идёт по плану.
    Р.И.П.

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  7. udaff 15.01.2019 11:04 # udaff
    Оле - позитивный дядька! Удачи ему!

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