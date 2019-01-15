Сульшер обходит Почеттино за право тренировать "Юнайтед" в следующем сезоне

Оле Гуннар Сульшер выбился в фавориты на роль постоянного рулевого "Манчестер Юнайтед" после своего впечатляющего старта.

Решившись на увольнение Жозе Моуриньо в декабре, руководство "красных дьяволов" поставило во главе команды на остаток сезона Сульшера, арендованного у "Мольде".



Изначально Оле Гуннар виделся исключительно временной фигурой, а фаворитом исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда было принято считать Маурисио Почеттино.



Однако огромная сложность и дороговизна сделки по Почеттино и впечатляющий старт Сульшера изменили расклады. Как утверждает The Telegraph, шестью победами в шести первых матчах и позитивной манерой работы Оле Гуннар уже покорил игроков команды и в остатке сезона пытается сделать то же самое с руководством клуба.



Daily Mail и вовсе утверждает, что теперь Сульшер стал приоритетной кандидатурой "Юнайтед". Намеком на это стал визит Вудворда в раздевалку после победы 0:1 над "Тоттенхэмом" в воскресенье. Босс клуба спустился из ВИП-ложи "Уэмбли", чтобы поздравить команду и ее наставника.



Так или иначе, но решение клуба не будет поспешным. "Дьяволы" по-прежнему настроены произвести назначение только по окончании сезона, но уже сейчас можно уверенно говорить, что шансы Сульшера задержаться на "Олд Траффорд" растут с каждой победой.