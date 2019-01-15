Гвардиола призвал "Сити" забыть о "Ливерпуле"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал команду забыть о "Ливерпуле" и сосредоточиться на своей игре.

Накануне вечером "горожане" не продемонстрировали никакой дрожи в коленках, разгромив "Вулверхэмптон" со счетом 3:0 и восстановив отставание в четыре очка до лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

Теперь "Сити", выигравший титул в прошлом сезоне со 100 очками, имеет в своем активе 57 баллов после 22 матчей, однако Гвардиола не берется предсказать, какого количества хватит для чемпионства на сей раз и вообще призывает свою команду не отвлекаться на конкурента.

"У меня нет магического шара, чтобы сказать, сколько очков потребуется в этот раз. Я сказал своим игрокам не смотреть на расписание, не смотреть на календарь, не смотреть на матчи "Ливерпуля". Забудьте об этом, иначе, когда это происходит, ты начинаешь проигрывать собственные матчи, как мне подсказывает мой опыт. И тогда все кончено".

"Нам лишь остается выигрывать собственные матчи и быть на чеку на случай, если "Ливерпуль", быть может, оступится. Но если мы не будем этого делать, они станут чемпионами".

"Лучше всего думать только о следующем матче. В субботу нас ждет "Хаддерсфилд", у которого будет новый тренер. Если же титул выиграет "Ливерпуль", уверен, я поздравлю Юргена Клопа, потому что это будет заслуженно", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 695

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 15.01.2019 10:35 # pistolero-lfc
    вот так и сиди на коленях, лысой чмошнек

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  2. firmino9 15.01.2019 10:29 # firmino9
    Надеюсь Хаддерсфилд уволил тренера вовремя)

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  3. mc-od 15.01.2019 10:16 # mc-od
    Так и есть. C'mon City!

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  4. dean-winchester 15.01.2019 10:15 # dean-winchester
    Зачем МС чемпионство?

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  5. tra-hall 15.01.2019 10:11 # tra-hall
    Будто бы их нет, этих бестрофейников.

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  6. liverfun 15.01.2019 10:09 # liverfun
    У сити 53 очка так-то

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  7. electric 15.01.2019 10:05 # electric
    Что там с ффп слышно, лысяк?
    Дисква скоро?

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  8. mancityman 15.01.2019 10:03 # mancityman
    Всё верно, всем насрать на это бестрофейное говно!

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