Гвардиола призвал "Сити" забыть о "Ливерпуле"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал команду забыть о "Ливерпуле" и сосредоточиться на своей игре.

Накануне вечером "горожане" не продемонстрировали никакой дрожи в коленках, разгромив "Вулверхэмптон" со счетом 3:0 и восстановив отставание в четыре очка до лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



Теперь "Сити", выигравший титул в прошлом сезоне со 100 очками, имеет в своем активе 57 баллов после 22 матчей, однако Гвардиола не берется предсказать, какого количества хватит для чемпионства на сей раз и вообще призывает свою команду не отвлекаться на конкурента.



"У меня нет магического шара, чтобы сказать, сколько очков потребуется в этот раз. Я сказал своим игрокам не смотреть на расписание, не смотреть на календарь, не смотреть на матчи "Ливерпуля". Забудьте об этом, иначе, когда это происходит, ты начинаешь проигрывать собственные матчи, как мне подсказывает мой опыт. И тогда все кончено".



"Нам лишь остается выигрывать собственные матчи и быть на чеку на случай, если "Ливерпуль", быть может, оступится. Но если мы не будем этого делать, они станут чемпионами".



"Лучше всего думать только о следующем матче. В субботу нас ждет "Хаддерсфилд", у которого будет новый тренер. Если же титул выиграет "Ливерпуль", уверен, я поздравлю Юргена Клопа, потому что это будет заслуженно", — цитирует Гвардиолу The Guardian.