"Зенит требует от "Челси" 36 миллионов фунтов за Паредеса

"Челси" придется улучшить свое предложение до 36 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

Накануне стало известно, что "синие" сделали предложение по Паредесу, выразив готовность заплатить 26.8 млн. фунтов за Леандро, забившего 15 голов и еще 10 раз ассистировавшего партнерам в 61 матче за клуб из Санкт-Петербурга.



24-летний аргентинец видится наиболее вероятной заменой Сеску Фабрегасу, которого "Челси" на прошлой неделе отпустил в "Монако", однако Daily Mail сообщает, что стартовое предложение лондонского клуба было отклонено.



Чтобы подписать Паредеса, "синим" придется улучшить свое предложение до 36 млн. фунтов — это в полтора раза больше той суммы, за которую сами петербуржцы приобрели игрока у "Ромы" в 2017 года.



Добавим, что Паредес в любом случае собирался покинуть "Зенит". Тоска по родине подстегивала Леандро к возвращению в "Боку Хуниорс", однако возможность поиграть в Премьер-Лиге может заставить его отложить эти планы.