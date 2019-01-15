Лэмпард не верит, что "Челси" шпионил за соперниками в его время в клубе

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард не верит, что его бывший клуб "Челси" шпионил за своими соперниками.

На текущей неделе в Чемпионшипе прогремел шпионский скандал. Заключительная тренировка "Дерби" перед матчем против "Лидса" оказалась сорвана из-за проникновения на базу "баранов" работника "белых" для слежки за соперником.



Впоследствии наставник "Лидса" Марсело Бьелса взял всю вину на себя и признал, что это он отправил шпиона. Это стало слабым утешением для Лэмпарда, чья команда потерпела поражение от лидера Чемпионшипа со счетом 2:0.



Одновременно с этим пресса вспомнила об интервью Андре Виллаш-Боаша изданию The Telegraph в 2011 году. Тогда португалец признался, что по указанию своего босса Жозе Моуриньо посещал чужие тренировочные базы как инкогнито. Однако Лэмпард отказывается в это верить.



"Я совершенно не верю, что это стало распространенной вещью в современном футболе. Я слышал кое-какие разговоры о том, что "Челси" использовал эту тактику несколько лет назад, но лично я определенно ничего не знал об этом, и я отказываюсь в это верить".



"Уж точно это было не в той форме, как здесь", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.