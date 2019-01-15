Харри Кейн рискует пропустить месяц

В "Тоттенхэме" опасаются, что нападающий Харри Кейн не сможет выйти на футбольное поле в ближайший месяц из-за травмы лодыжки.

Это повреждение капитан сборной Англии получил на последних мгновениях проигранного "шпорами" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье (0:1).



Как сообщает The Guardian, опухлость на левой лодыжке Кейна еще не прошла, поэтому докторам не представляется возможным провести тщательное обследование.



Тем не менее, похожие проблемы неоднократно возникали у Харри в предыдущие три года. Основываясь на этом, доктора предполагают, что 25-летний нападающий может остаться вне игры на четыре недели.



Таким образом, Кейн рискует пропустить ответный полуфинал Кубка Лиги против "Челси" в следующий четверг, четыре ближайших матча Премьер-Лиги, а также дерби против "Кристал Пэлас" в Кубке Англии в следующем месяце.



Если предварительный прогноз относительно четырех недель восстановления окажется верным, Кейн может вернуться к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" 13 февраля.



Добавим, что ситуация для "Тоттенхэма" усугубляется тем, что на Кубок Азии уехал Сон Хен Мин, а Винсент Янссен и Фернандо Льоренте сидят на чемоданах, помышляя об отъезде из Северного Лондона в этом месяце.