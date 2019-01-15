"Челси" оценил Азара в 100 миллионов фунтов

"Челси" потребует 100 миллионов фунтов, если по окончании сезона плеймейкер Эден Азар попросится в "Реал".

По ходу этого сезона Азар признался, что все еще разрывается между мечтой о "Реале" и новым контрактом с "Челси". А в прошлом месяце Эден объявил, что примет решение о своем будущем только по окончании сезона.



На свою готовность перебраться в "Реал" Азар намекал еще прошлым летом, но так и не убедил Королевский клуб сделать предложение о покупке. Поэтому Эден хочет знать, насколько серьезны намерения Мадрида насчет него.



Изданию The Telegraph стало известно, что Азар надеется получить ответ от "Реала" уже в этом месяце. До конца января действующие победители Лиги Чемпионов должны сообщить Эдену, попытаются ли его купить грядущим летом.



Если Азар получит необходимые гарантии от "Реала" и сообщит "Челси", что видит свое будущее в Мадриде, "синие" будут готовы попрощаться со своей главной звездой — но только на своих условиях.



Несмотря на то, что по окончании сезона у 28-летнего игрока сборной Бельгии остается только 12 месяцев по контракту, "Челси" потребует от "Реала" 100 млн. фунтов в качестве компенсации.



Добавим, что "Челси" уже подстраховал себя на случай ухода Азара, договорившись о покупке Кристиана Пулишича из дортмундской "Боруссии" за 58 млн. фунтов.