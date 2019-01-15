Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре

В 22-м туре Премьер-Лиги мы насладились потрясающей игрой Давида Хе Деа в воротах, попрощались с Дэвидом Вагнером, а также убедились, что у "Ливерпуля" не дрогнули нервы после двух поражений подряд. Об этих и других событиях прошедших матчей — в отчетном материале.





"Вест Хэм", наконец, обыгрывает "Арсенал"



Болельщики "молотобойцев" ждали этой победы слишком долго, но в контексте нынешней формы "Арсенала" она не должна быть сюрпризом. Первый гол Деклана Райса, первый ассист Самира Насри — события важные, но не отменяющие проблем команды Унаи Эмери. Кажется, что "Арсенал" медленно вернулся к тому футболу, который демонстрировал в выездных матчах прошлого сезона.



В последних пяти играх на чужих полях у "канониров" всего два набранных очка. Только одно из них — в матче с "Юнайтед" — можно называть успешным результатом. Против "Вест Хэма" "Арсенал" выглядел слишком беззубо в атаке, что добавило актуальности вопросу насчет отношения Унаи Эмери к Месуту Озилу. Главной звезды "Арсенала" не было даже в заявке на матч, где "канониры" почти не создавали моментов у ворот соперника. В первой половине сезона тема Озила была на втором плане из-за относительного прогресса "Арсенала" в целом, но теперь с Эмери будут жестче спрашивать за ситуацию не только с Озилом, но и Аароном Рэмси, не получившим от клуба новый контракт.



У "Лестера" все те же проблемы



Предсказать этот поворот было просто и на фоне подвигов "Лестера" в рождественский период. Стоило команде Клода Пюэля встретится с (номинально) более простыми соперниками, как французский тренер снова стал объектом критики болельщиков. Здесь точно не помог вылет из Кубка Англии от скромного "Ньюпорта" — особенно в контексте выбранного состава на ту игру.



"Лестер" снова проиграл дома, и проиграл в уже привычном стиле. Никто в этом туре не владел мячом больше, чем команда Клода Пюэля. Более того, никто не нанес большего количества ударов по воротам. Были ли это опасные удары — другой вопрос. "Саутгемптон", при некоторых поправках, сделал то же, что и "Кардифф" пару туров назад. Гости Лестера сыграли вторым номером и использовали свои шансы на контратаках. "Лестеру" эти поражения, в целом, ничем не грозят, но болельщики продолжают возмущаться желанию команды Пюэля много возиться с мячом, когда ее сила — в быстрых и вертикальных атаках. Посочувствовать менеджеру тоже стоит. Он руководит не топ-командой, на поле которой большинство соперников, тем не менее, используют тактику, привычную для игр с большими клубами.



"Ливерпуль" сохраняет свое преимущество



Январь — не лучший месяц для Юргена Клоппа в "Ливерпуле", и его первые недели дали причину тревожиться. Поражения от "Манчестер Сити" в чемпионате и "Вулверхэмптона" в Кубке Англии были объяснимы, но все же ставили вопросы о психологической стойкости команды перед следующими играми. Потеряй "Ливерпуль" очки в эту субботу в Брайтоне, разговор был бы совсем другим.



С точки зрения качества игры, лидеры вполне могли оступиться. "Брайтон" дружно держал оборону, а "Ливерпуль" с трудом выискивал шансы пробраться к воротам. В итоге победу мерсисайдцам принес пенальти, заработанный и реализованный Мохамедом Салахом. Игра "Ливерпуля" в эту минуту не впечатляет, но в традиционно проблемный январь Юрген Клопп с радостью согласится на самые невзрачные победы.



"Бернли" развивает победную серию



На экваторе, в критический момент сезона, "Бернли" взялся за голову. Признаки прошлогодней игры случались и раньше, но команде Шона Дайча все не удавалось их развить. Холодным душем стало домашнее поражение 1:5 от "Эвертона". После него "бордовые" преобразились, вернув себе прошлогоднюю надежность и эффективность у чужих ворот.



Трудно представить большую эффективность команды, чем в эту субботу. "Фулхэм" подопечные Шона Дайча обыграли 2:1, не нанеся ни одного удар в створ. Оба гола соперник забил себе сам, хотя первый (Джо Брайана) вполне можно было переписать на Джеффа Хендрика. Удар полузащитника "Бернли" шел в дальний угол, но игрок "Фулхэма" срезал его в ближний.



Как бы там ни было, а такой "Бернли" радует "Терф Мур". Третья подряд победа в чемпионате — и четвертая в целом, если брать матч Кубка Англии с "Барнсли". "Бернли" приходит в чувство в самый нужный для этого момент.



Сарри продолжает стоять на своем



Результативность "Челси" упала с момента перевода Эдена Азара в центр атаки, но Маурицио Сарри продолжает стоять на своем. После победы над "Ньюкаслом" тренер лондонцев также остался доволен взаимодействием своих атакующих игроков. Несмотря на то, что "Челси" снова страдал, пытаясь превратить владение мячом в реальную опасность.



В двух предыдущих матчах дома такой "Челси" вообще не смог забить соперникам, но на этот раз "Ньюкасл" определенно сделал одолжение лондонцам. Оба мяча были забиты после невнимательной игры "сорок" в защите, и "Челси" вряд ли можно похвалить за качество атакующих ходов. Сарри продолжает стоять на своем поле, хотя его объяснения этого подхода иногда противоречат друг другу. Возможно, Маурицио пошел по пути своих предшественников — и изоляция Альваро Мораты просто должна мотивировать руководство приобрести ему желанного нападающего. С точки зрения игры, нынешняя тактика "Челси" точно не выглядит оправданной в домашних матчах с соперниками, уступающим "синим" в классе.



"Манчестер Юнайтед" взял реванш у "Тоттенхэма"



Поражение 0:3 на "Олд Траффорд" от "шпор" было самым обидным для МЮ в нынешнем сезоне, если брать итоговый результат в отношении к рисунку встречи. Теперь "Тоттенхэм" ощущает себя так же. Он уступил "Юнайтед" только один мяч, но с похожими эмоциями — по содержанию это была не та встреча, которую команда Почеттино должна была проигрывать вообще.



Как это произошло? Догадаются и те, кто не видел матча. Давид Де Хеа совершил 11 сейвов и почти в одиночку сдержал атакующий порыв "Тоттенхэма" во втором тайме. "Шпоры" наиграли минимум на пару забитых мячей, но по итогу остались ни с чем. Впрочем, не стоит ограничивать достоинства "Юнайтед" только игрой Де Хеа. Команда Оле Гуннара Сульшера отлично выглядела на контратаках, а в первой половине встречи сумела поставить соперника в игровой ступор благодаря агрессивному прессингу.



Вагнер покинул "Хаддерсфилд"



"Манчестер Сити" одержал слишком простую победу над "Вулверхэмптоном" в понедельник, потому главным событием дня так и остался уход менеджера Дэвида Вагнера из "Хаддерсфилда". Событие неожиданное: президент клуба Дин Хойл раньше давал понять, что немец не будет уволен ни при каких обстоятельствах. Сейчас "Хаддерсфилд" занимает последнее место в таблице, уступая восемь очков 17-му "Кардиффу", с которым в субботу сыграл нулевую ничью.



Вагнер покинул "Хаддерсфилд" по "обоюдному согласию". В последнее время наставник "терьеров" выглядел все более отчаявшимся. Его команда регулярно теряла очки, но немец видел проблемы не в игре, а в удаче и решениях арбитров. Субботний матч с "Кардиффом" исключением не стал: в той встрече арбитр Ли Мейсон отменил уже назначенный пенальти в ворота соперников.



"Хаддерсфилд" казался обреченным, Вагнер сообщил клубу о желании уйти, чтобы отдохнуть от всех обидных поворотов в тренерском деле. Изначально стороны планировали расстаться летом, но, видимо, в процессе сошлись на решении разорвать контракт уже сейчас. С Вагнером (при всех его заслугах) "Хаддерсфилд" очевидно шел на понижение, а смена тренера зимой даст хотя бы минимальный шанс на эмоциональную встряску. В Чемпионшипе "терьерам" в любом случае пришлось бы начинать с другим тренером.



Иван Громиков специально для FAPL.ru