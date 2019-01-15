"Сити" разгромил "Вулверхэмптон"

"Манчестер Сити" сохранил четыре очка отставания от вершины Премьер-Лиги, без каких-либо проблем разобравшись дома с "Вулверхэмптоном" — 3:0.

Относительно победы 2:1 над "Ливерпулем" в старте у "горожан" появились Кайл Уолкер и Габриэль Жезус, заменив Венсана Компани и Габриэля Жезуса.



В старте у "волков" можно было наблюдать Леандера Дендонкера, Рубена Невеша и Диогу Жоту, которые заменили Элдера Кошту, Ромена Саисса и Ивана Кавалейру.



Начало матча выдалось достаточно умиротворенным. "Сити" не помчался вперед, сломя голову, явно опасаясь контратак в исполнении соперника.



Тем не менее, первый же опасный момент привел к голу. На 10-й минуте Эмерик Лапорт заметил рывок Лероя Сане по левому флангу и тут же сделал прекрасную передачу на партнера, который в касание прострелил к воротам, а там набежавшему Жезусу лишь оставалось подставить ногу — 1:0.



"Сити" продолжил владеть инициативой, а на 19-й минуте Вилли Боли грубо подкатился под Бернарду Силву и получил от рефери Крейга Поусона прямую красную карточку.



Оставшись вдесятером, гости оказались прижаты к своим воротам, но однажды все же огрызнулись. На 36-й минуте Жоте не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть в штрафной передачу партнера после молниеносной контратаки.



Прошло еще три минуты, и Рахим Стерлинг нарвался на фол Райана Беннетта в штрафной. Поусон назначил пенальти, который четко реализовал Жезус — 2:0.



Во втором тайме хозяева заставили соперника играть без мяча, но сами никуда не спешили. При этом давление на ворота Руя Патрисиу сохранялось.



Третий гол "Сити" на 78-й минуте стал закономерным. Ожививший игру после своего выхода на замену Кевин Де Брюйне навесил к воротам, а Конор Коуди совершил автогол — 3:0.



"Вулверхэмптон" так и завершил матч без единого удара в створ, а не в створ пробил лишь однажды. "Волков", показавших себя грозой больших команд в этом сезоне подкосили судейские решения о пенальти и удалении, но винить они могут только себя. "Сити" победил уверенно и без лишних нервов, сохранив четыре очка отставания от "Ливерпуля".



"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче