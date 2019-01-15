"Сити" разгромил "Вулверхэмптон"
"Манчестер Сити" сохранил четыре очка отставания от вершины Премьер-Лиги, без каких-либо проблем разобравшись дома с "Вулверхэмптоном" — 3:0.
Относительно победы 2:1 над "Ливерпулем" в старте у "горожан" появились Кайл Уолкер и Габриэль Жезус, заменив Венсана Компани и Габриэля Жезуса.
В старте у "волков" можно было наблюдать Леандера Дендонкера, Рубена Невеша и Диогу Жоту, которые заменили Элдера Кошту, Ромена Саисса и Ивана Кавалейру.
Начало матча выдалось достаточно умиротворенным. "Сити" не помчался вперед, сломя голову, явно опасаясь контратак в исполнении соперника.
Тем не менее, первый же опасный момент привел к голу. На 10-й минуте Эмерик Лапорт заметил рывок Лероя Сане по левому флангу и тут же сделал прекрасную передачу на партнера, который в касание прострелил к воротам, а там набежавшему Жезусу лишь оставалось подставить ногу — 1:0.
"Сити" продолжил владеть инициативой, а на 19-й минуте Вилли Боли грубо подкатился под Бернарду Силву и получил от рефери Крейга Поусона прямую красную карточку.
Оставшись вдесятером, гости оказались прижаты к своим воротам, но однажды все же огрызнулись. На 36-й минуте Жоте не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть в штрафной передачу партнера после молниеносной контратаки.
Прошло еще три минуты, и Рахим Стерлинг нарвался на фол Райана Беннетта в штрафной. Поусон назначил пенальти, который четко реализовал Жезус — 2:0.
Во втором тайме хозяева заставили соперника играть без мяча, но сами никуда не спешили. При этом давление на ворота Руя Патрисиу сохранялось.
Третий гол "Сити" на 78-й минуте стал закономерным. Ожививший игру после своего выхода на замену Кевин Де Брюйне навесил к воротам, а Конор Коуди совершил автогол — 3:0.
"Вулверхэмптон" так и завершил матч без единого удара в створ, а не в створ пробил лишь однажды. "Волков", показавших себя грозой больших команд в этом сезоне подкосили судейские решения о пенальти и удалении, но винить они могут только себя. "Сити" победил уверенно и без лишних нервов, сохранив четыре очка отставания от "Ливерпуля".
"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
15.01.2019 00:55
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Последние комментарии:
Спокойно, без напряга обыграли неплохую команду. Жезус сделал правильные выводы, начинает радовать. Сане и Фунтик прям на глазах обрастают топ классом. КДБ набирает форму. Рад, что Кун "отдохнул" сегодня. Остальные все на уровне. Кстати, по мне так Данило очень неплохо отыграл. Видно, что старается, шанс есть. Смотрим как дальше будет выкладываться Гюндоган.
Короче, Маарез с Дельфом не играли. Так что и писать особо не о чем..)) Просто чемпионская игра. Всех с победой! C'MON CITY!
(ответить)
С победой всех болельщиков !
(ответить)
У сити самое слабое звено левый фланг обороны, и нада искать замену фернандиньо, а так во втором тайме забили болт на игру, по поводу кк и пенальти есть вопросы, думаю волки смогли бы дать бой если ы не удаление!
(ответить)
Набираем ход, январь выдался очень продуктивный
(ответить)
колбасники даже не изливают желчь, как же они сейчас подавлены, бедные, они так надеялись на осечку против команды, которая недавно вынесла в одни ворота красную помойку, но не тут то было)
(ответить)
14.01.2019 21:16 # удалить
mc-od
Небось, местные неадекваты сегодня свечки ставят за "волков", молятся, надеются, фантазируют..))
Источник: http://fapl.ru/posts/68087/?c=1#c6794675
Оказалось, неадекваты еще и шаманят, будь возможность, к вуду еще сходят..)) Вообще готовы душонки свои грязные продать всякой нечести за осечку Сити. Жаль разочаровывать, но даже нечесть не позарится на вас.
Тьфу. Все, что нужно знать о фапловской колбасе:
14.01.2019 23:39 #
only--liverpool
Желаю сити жесточайчих травм.
Источник: http://fapl.ru/posts/68098/?c=1#c6794823
(ответить)
Просто бросили играть во втором тайме
Данило слабейшее звено состава
(ответить)
15.01.2019 00:55 #
slash-lfc
Параша все выигрывает, выигрывает и один хуй на втором месте, кеееееееек))
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15.01.2019 01:00 # удалить
narcot
лузерка всё выигрывает, выигрывает, и один xyй трофеев нет, кееееееек))0
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/68098/?c=1#c6794916
(ответить)
Ручной судья МС справился на - хорошо.
Левая кк и левая пенка.Дельфинарий еще что то в сторону Королей тяфкает.Ору))
(ответить)
Винс - с победой!)
(ответить)
КОРОЛИ будут на Троне!!! Это все пока что временное недаразумение.
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12.01.2019 16:05 # удалить
mc-od
"Волки" хорошая команда, но спокойно выиграем, на классе. C'mon City!
Источник: http://fapl.ru/posts/68048/?c=1#c6791946
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