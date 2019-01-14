Погба: "Сульшер вернул улыбку на мое лицо"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что тренер Оле Гуннар Сульшер вернул улыбку на его лицо.
На протяжении первой половины сезона Погба открыто конфликтовал с Жозе Моуриньо, демонстрируя откровенно посредственную игру, если вообще выходил на поле.
После увольнения Моуриньо и назначения Сульшера француз преобразился, принявшись забивать и ассистировать партнерам. Теперь Погба снова счастлив.
"До прихода Оле я был в тени, сидел на лавке, и мне приходилось мириться с этим. Теперь я снова с удовольствием играю. Это нормально. Теперь я всегда улыбаюсь".
"Я счастлив воссоединиться с тренером. Я знаю его по академии и резерву, где его прозвище было Суперсаб. Он действительно хорошо справляется со своей работой".
"Он сам играл здесь, поэтому знает характер этого клуба. Он вернулся, чтобы помочь нам, и все складывается очень хорошо. Но сезон длинный, поэтому давайте посмотрим, чего мы добьемся".
"Теперь я играю чуть ближе к атаке. У меня лучше подстраховка, и это дает мне свободу, чтобы ходить вперед, проникать в штрафную и поддерживать нападающих", — цитирует Погба Evening Standard.
14.01.2019 23:00
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Последние комментарии:
просто когда смотришь на Сульшера - всегда скрывается подозрение, что он вшторенный абибас, а за настрой перед игрой снова отвечает СаФ угрожая бутсами и тактика Каррик-Фелан.
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Не угомонишься никак Нигер, в футбольчик лучше играй, как следует.
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да ты заипал уже накуй, заткнись
норм заиграл то
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