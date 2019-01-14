Погба: "Сульшер вернул улыбку на мое лицо"

Оле Гуннар Сульшер и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что тренер Оле Гуннар Сульшер вернул улыбку на его лицо.

На протяжении первой половины сезона Погба открыто конфликтовал с Жозе Моуриньо, демонстрируя откровенно посредственную игру, если вообще выходил на поле.

После увольнения Моуриньо и назначения Сульшера француз преобразился, принявшись забивать и ассистировать партнерам. Теперь Погба снова счастлив.

"До прихода Оле я был в тени, сидел на лавке, и мне приходилось мириться с этим. Теперь я снова с удовольствием играю. Это нормально. Теперь я всегда улыбаюсь".

"Я счастлив воссоединиться с тренером. Я знаю его по академии и резерву, где его прозвище было Суперсаб. Он действительно хорошо справляется со своей работой".

"Он сам играл здесь, поэтому знает характер этого клуба. Он вернулся, чтобы помочь нам, и все складывается очень хорошо. Но сезон длинный, поэтому давайте посмотрим, чего мы добьемся".

"Теперь я играю чуть ближе к атаке. У меня лучше подстраховка, и это дает мне свободу, чтобы ходить вперед, проникать в штрафную и поддерживать нападающих", — цитирует Погба Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 14.01.2019 23:37 # gidro-met
    просто когда смотришь на Сульшера - всегда скрывается подозрение, что он вшторенный абибас, а за настрой перед игрой снова отвечает СаФ угрожая бутсами и тактика Каррик-Фелан.

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  2. tra-hall 14.01.2019 23:20 # tra-hall
    Не угомонишься никак Нигер, в футбольчик лучше играй, как следует.

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  3. mancunia-planet 14.01.2019 23:03 # mancunia-planet
    да ты заипал уже накуй, заткнись
    норм заиграл то

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