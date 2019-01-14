Погба: "Сульшер вернул улыбку на мое лицо"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что тренер Оле Гуннар Сульшер вернул улыбку на его лицо.

На протяжении первой половины сезона Погба открыто конфликтовал с Жозе Моуриньо, демонстрируя откровенно посредственную игру, если вообще выходил на поле.



После увольнения Моуриньо и назначения Сульшера француз преобразился, принявшись забивать и ассистировать партнерам. Теперь Погба снова счастлив.



"До прихода Оле я был в тени, сидел на лавке, и мне приходилось мириться с этим. Теперь я снова с удовольствием играю. Это нормально. Теперь я всегда улыбаюсь".



"Я счастлив воссоединиться с тренером. Я знаю его по академии и резерву, где его прозвище было Суперсаб. Он действительно хорошо справляется со своей работой".



"Он сам играл здесь, поэтому знает характер этого клуба. Он вернулся, чтобы помочь нам, и все складывается очень хорошо. Но сезон длинный, поэтому давайте посмотрим, чего мы добьемся".



"Теперь я играю чуть ближе к атаке. У меня лучше подстраховка, и это дает мне свободу, чтобы ходить вперед, проникать в штрафную и поддерживать нападающих", — цитирует Погба Evening Standard.