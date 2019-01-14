Дембеле улетел в Китай

Мусса Дембеле Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле улетел в Гонконг, чтобы пройти медицинское обследование в клубе китайской Суперлиги "Гуанчжоу Фули".

На прошлой неделе стало известно, что "шпоры" приняли предложение "Бэйцзин Гоань" в 9 миллионов фунтов о покупке Дембеле.

Однако теперь выяснилось, что сопоставимое предложение — в размере 11 млн. фунтов — по 31-летнему бельгийцу выдвинул и "Гуанчжоу Фули". Именно туда Дембеле и отправился.

Как сообщает Sky Sports, в Гонконге, расположенном в 75 милях от Гуанчжоу, Дембеле пройдет медицинское обследование и обсудит детали личного контракта.

Добавим, что после перехода из "Фулхэма" в 2012 году Дембеле сыграл 249 матчей за "Тоттенхэм". Однако контракт Муссы истекает уже в конце сезона, и это обстоятельство подталкивает лондонский клуб к сделке с китайской стороной.


Метки Дембеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 22:05

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  1. narcot 14.01.2019 22:39 # narcot
    топарик жуткий. норм ссыкал на рамоса и компанию в прошлой лч

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  2. chelsiukpro 14.01.2019 22:37 # chelsiukpro
    Топарик улетел из Курятника!

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  3. manutd-20champ 14.01.2019 22:12 # manutd-20champ
    ну, и, перо ему в жопу

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