Дембеле улетел в Китай
Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле улетел в Гонконг, чтобы пройти медицинское обследование в клубе китайской Суперлиги "Гуанчжоу Фули".
На прошлой неделе стало известно, что "шпоры" приняли предложение "Бэйцзин Гоань" в 9 миллионов фунтов о покупке Дембеле.
Однако теперь выяснилось, что сопоставимое предложение — в размере 11 млн. фунтов — по 31-летнему бельгийцу выдвинул и "Гуанчжоу Фули". Именно туда Дембеле и отправился.
Как сообщает Sky Sports, в Гонконге, расположенном в 75 милях от Гуанчжоу, Дембеле пройдет медицинское обследование и обсудит детали личного контракта.
Добавим, что после перехода из "Фулхэма" в 2012 году Дембеле сыграл 249 матчей за "Тоттенхэм". Однако контракт Муссы истекает уже в конце сезона, и это обстоятельство подталкивает лондонский клуб к сделке с китайской стороной.
14.01.2019 22:05
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Последние комментарии:
топарик жуткий. норм ссыкал на рамоса и компанию в прошлой лч
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Топарик улетел из Курятника!
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ну, и, перо ему в жопу
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