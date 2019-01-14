Дембеле улетел в Китай

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле улетел в Гонконг, чтобы пройти медицинское обследование в клубе китайской Суперлиги "Гуанчжоу Фули".

На прошлой неделе стало известно, что "шпоры" приняли предложение "Бэйцзин Гоань" в 9 миллионов фунтов о покупке Дембеле.



Однако теперь выяснилось, что сопоставимое предложение — в размере 11 млн. фунтов — по 31-летнему бельгийцу выдвинул и "Гуанчжоу Фули". Именно туда Дембеле и отправился.



Как сообщает Sky Sports, в Гонконге, расположенном в 75 милях от Гуанчжоу, Дембеле пройдет медицинское обследование и обсудит детали личного контракта.



Добавим, что после перехода из "Фулхэма" в 2012 году Дембеле сыграл 249 матчей за "Тоттенхэм". Однако контракт Муссы истекает уже в конце сезона, и это обстоятельство подталкивает лондонский клуб к сделке с китайской стороной.