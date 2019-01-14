Яя Туре планирует продолжать играть

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что далек от завершения игровой карьеры и открыт к предложениям из Премьер-Лиги.

Как известно, в конце прошлого сезона "горожане" не стали продлевать контракт с игроком, угодившим в опалу к главному тренеру Хосепу Гвардиоле. В результате Туре вернулся в свой бывший клуб "Олимпиакос", но еще в декабре вновь стал свободным агентом.



В свои 35 лет ивуариец чувствует силы продолжать играть на топ-уровне. Яя открыт к предложениям, в том числе и из Премьер-Лиги.



"Это определенно не конец для меня, я хочу продолжать играть. Я отправился в "Олимпиакос", но затем ушел, потому что был не слишком счастлив. Там другая атмосфера, и это был плохой выбор".



"Возможно, я сделал этот выбор на эмоциях, потому что я начинал там играть. Я хотел что-нибудь вернуть фанатам. Я хорошо известен в мире, и я хотел отблагодарить их, но когда я вернулся, то обнаружил не то, что ожидал".



"Где бы я хотел возобновить карьеру? Никогда этого не знаешь. Может быть, в Премьер-Лиге!"



"Если это будет возможно, я хочу отыграть еще год или два. Время покажет. Думаю, в современных условиях игроки могут выступать до 42 лет, но давайте посмотрим", — сообщил Туре Sky Sports.