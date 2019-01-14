Дэвид Вагнер покинул "Хаддерсфилд"

Дэвид Вагнер Дэвид Вагнер покинул пост главного тренера "Хаддерсфилда" по обоюдному согласию сторон.

47-летний немец тренировал "терьеров" с ноября 2015. По итогам сезона 2016/17 Вагнер вывел "Хаддерсфилд" в Премьер-Лигу, выиграв плей-офф Чемпионшипа.

"Хаддерсфилд" был одним из фаворитов на вылет еще в прошлом сезоне, но в итоге финишировал на 16-й позиции. А вот в этой кампании "терьеры" выступают гораздо хуже.

Набрав только 11 очков в 22 первых матчах, сейчас "Хаддерсфилд" занимает последнее место в таблице Премьер-Лиги и находится уже в восьми очках от спасительного места. Руководство клуба решило, что настало время для крайних мер.

"Как я уже говорил раньше, у меня не было намерений увольнять Дэвида в этом сезоне. Однако Дэвид сам пришел к нам и дал понять, что ему нужен перерыв от напряженной тренерской деятельности".

"Мы договорились сменить главного тренера немедленно, хотя он дал понять, что готов трудиться изо всех сил в остатке сезона, чтобы уйти следующим летом, если мы предпочтем такой вариант".

"После длительных переговоров всем нам казалось, что Дэвиду будет лучше остаться в клубе до конца сезона, однако мы продолжили диалог об этом и теперь решили, что настало время разойтись немедля", — сообщил президент "терьеров" Дин Хойл.


Метки Вагнер, тренеры, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 21:25

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 14.01.2019 22:15 # manutd-20champ
    не научился ротировать как насекомое. вот и результат.
    до свидания хаддерсфилд

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  2. liverbro 14.01.2019 21:52 # liverbro
    Норм с лучшей лиги мира поднял в высший дивизион,жаль Дэвида

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  3. gidro-met 14.01.2019 21:42 # gidro-met
    у команд с последних мест тренер сменился, но тренеров то норм уже не осталось. так что увы..

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  4. gerrard08 14.01.2019 21:30 # gerrard08
    Жаль братишку Клопа. Теперь точно вылетят.

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  5. role-playin 14.01.2019 21:28 # role-playin
    Надо было учиться ротированию у Клоппа, тогда бы не шел на последнем месте.

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