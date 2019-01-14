Дэвид Вагнер покинул "Хаддерсфилд"

Дэвид Вагнер покинул пост главного тренера "Хаддерсфилда" по обоюдному согласию сторон.

47-летний немец тренировал "терьеров" с ноября 2015. По итогам сезона 2016/17 Вагнер вывел "Хаддерсфилд" в Премьер-Лигу, выиграв плей-офф Чемпионшипа.



"Хаддерсфилд" был одним из фаворитов на вылет еще в прошлом сезоне, но в итоге финишировал на 16-й позиции. А вот в этой кампании "терьеры" выступают гораздо хуже.



Набрав только 11 очков в 22 первых матчах, сейчас "Хаддерсфилд" занимает последнее место в таблице Премьер-Лиги и находится уже в восьми очках от спасительного места. Руководство клуба решило, что настало время для крайних мер.



"Как я уже говорил раньше, у меня не было намерений увольнять Дэвида в этом сезоне. Однако Дэвид сам пришел к нам и дал понять, что ему нужен перерыв от напряженной тренерской деятельности".



"Мы договорились сменить главного тренера немедленно, хотя он дал понять, что готов трудиться изо всех сил в остатке сезона, чтобы уйти следующим летом, если мы предпочтем такой вариант".



"После длительных переговоров всем нам казалось, что Дэвиду будет лучше остаться в клубе до конца сезона, однако мы продолжили диалог об этом и теперь решили, что настало время разойтись немедля", — сообщил президент "терьеров" Дин Хойл.