Давид Луис обсуждает новый контракт с "Челси"

Давид Луис Агент защитника Давида Луиса объявил, что его клиент договаривается с "Челси" о новом контракте.

С приходом Маурицио Сарри на тренерский мостик "синих" Луис вернул место в стартовом составе команды и сыграл каждую минуту в 21 из 22 матчей этого сезона Премьер-Лиги.

Меж тем, действующий контракт 31-летнего бразильца истекает уже в конце сезона. Недавно в прессе появились слухи, что Давид не может договориться о новой сделке с "Челси" и помышляет о возвращении в "Бенфику".

На самом же деле экс-игрок ПСЖ предпочитает остаться на "Стэмфорд Бридж". В данный момент агент бразильца Киа Джурабчан все еще общается с директором "синих" Мариной Грановской о продлении сотрудничества.

"Вопреки некоторым слухам, у нас с "Челси" очень миролюбивая ситуация. Мы пытаемся согласовать новый контракт для Давида Луиса, потому что он хочет остаться, тренер хочет его сохранить, и того же хочет клуб. Уверен, у нас получится выработать какое-нибудь решение", — сообщил Джурабчан The Sun.


Метки контракты, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 14.01.2019 21:09 # danny949494
    Непредсказуемый защитник. Отдельном матче может затащить, а в другом провалить.

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  2. chelsea-69 14.01.2019 21:04 # chelsea-69
    4 пусть обратно забирает

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