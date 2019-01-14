Давид Луис обсуждает новый контракт с "Челси"

Агент защитника Давида Луиса объявил, что его клиент договаривается с "Челси" о новом контракте.

С приходом Маурицио Сарри на тренерский мостик "синих" Луис вернул место в стартовом составе команды и сыграл каждую минуту в 21 из 22 матчей этого сезона Премьер-Лиги.



Меж тем, действующий контракт 31-летнего бразильца истекает уже в конце сезона. Недавно в прессе появились слухи, что Давид не может договориться о новой сделке с "Челси" и помышляет о возвращении в "Бенфику".



На самом же деле экс-игрок ПСЖ предпочитает остаться на "Стэмфорд Бридж". В данный момент агент бразильца Киа Джурабчан все еще общается с директором "синих" Мариной Грановской о продлении сотрудничества.



"Вопреки некоторым слухам, у нас с "Челси" очень миролюбивая ситуация. Мы пытаемся согласовать новый контракт для Давида Луиса, потому что он хочет остаться, тренер хочет его сохранить, и того же хочет клуб. Уверен, у нас получится выработать какое-нибудь решение", — сообщил Джурабчан The Sun.