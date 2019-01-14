Лингард хочет, чтобы Де Хеа подписал новый контракт с "Юнайтед"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард призвал своего партнера по команде Давида Де Хеа заключить новый контракт.
Напомним, вратарь сборной Испании совершил 11 сейвов во втором тайме победного для "красных дьяволов" матча против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" накануне вечером (0:1), за что удостоился лестного звания "лучшего вратаря в мире" от своего тренера Оле Гуннара Сульшера.
28-летним Де Хеа, действующий контракт которого истекает через 18 месяцев, восхищаются и его одноклубники. Выступая от лица команды, Лингард призвал Давида связать свое будущее с "Юнайтед".
"Мы хотим его сохранить. Такой вратарь дарит команде дополнительную уверенность, он отличный голкипер".
"Игра такого уровня для него — норма. Он был великолепен. Казалось, они забьют там, но он всякий раз спасал нас. Мы видим эти вещи на тренировках, и его усилия окупаются для нас именно в таких больших матчах".
"Некоторые его сейвы заставляют тебя восклицать "о, Боже!" Он один из лучших вратарей в мире, если не лучший", — цитирует Лингарда Evening Standard.
14.01.2019 20:00
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Последние комментарии:
всего одной игры хватило, что бы самого дорогого вратаришку, безтрофейного клуба бей-беги на гей парад, засунуть по глубже в геморрой!
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ДДХ уже давно №1 на этой планете)
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выбивает новый контракт, но заслуженно, хотя если какой-нть псж или ювентус предложит к ним перейти, то свалит легко за трофеями
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Повезло ему с командой просто. Вот в топ-клубе, где тебе за матч 2-3 раза мяч прилетает, особо не повыёбываешься
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Что что а ДеХея топарик жуткий, наверно лучший кипер на данный момент! Эххххх нам бы такого
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