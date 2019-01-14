Клопп жалеет, что не купил Мане в Дортмунде

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что с нападающим Садио Мане связана одна из главных ошибок в его карьере.

Покупка Мане у "Саутгемптона" за 30 миллионов фунтов в 2016 году стала одной из больших трансферных удач Клоппа. 26-летний сенегалец демонстрирует стабильно высокий уровень игры, забив девять мячей в этом сезоне, включая голы против "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".



Однако сотрудничество Мане и Клоппа могло стартовать раньше и в другом клубе. В 2014 году Юрген задумывался о приглашении Садио в дортмундскую "Боруссию", но не поверил в игрока, о чем впоследствии пожалел.



"Мы великолепно сработались с Садио Мане за то время, что находимся вместе. Я обожаю этого парня! Он выдающийся игрок".



"В своей жизни я совершил немало ошибок, и одна из моих главных ошибок заключается в том, что я не купил Садио, когда работал в Дортмунде".



"Мы разговаривали с ним у меня в кабинете, но после беседы с ним я не был до конца уверен, и я виноват в этом! Он выдающийся парень, и жизнь дала мне второй шанс поработать с ним. Надеюсь, мы оба сможем это использовать", — сообщил Клопп Liverpool Echo.