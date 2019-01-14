Мората провел переговоры с "Атлетико" в Мадриде
Нападающий "Челси" Альваро Мората провел уикенд в Мадриде, пытаясь договориться о своем переходе в другой клуб в январе.
Первые 18 месяцев Мораты на "Стэмфорд Бридж" получились очень тяжелыми. При Маурицио Сарри в качестве главного тренера "синих" 26-летний испанец стал подавать признаки жизни, но затем вновь столкнулся с плохой формой, а также проблемами со здоровьем и психологией.
Достоверно известно, что в данный момент "Челси" ищет нового нападающего. Целью номер один Сарри является Гонсало Игуаин, принадлежащий "Ювентусу" и выступающий за "Милан" на правах аренды.
Если "синим" удастся заполучить Игуаина или какого-либо другого нападающего, Морате будет позволено уйти в аренду до конца сезона. Зная об этом, Альваро улетел на родину устраивать свое будущее.
Как стало известно Goal, главным претендентом на экс-игрока "Реала" и "Ювентуса" является "Атлетико". На выходных Мората провел плодотворные переговоры с клубом из Мадрида.
А вот договориться с "Севильей" Альваро не удалось — зарабатывающий 8 миллионов фунтов в год Мората оказался не по карману андалусийскому клубу.
14.01.2019 19:00
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Последние комментарии:
Чё т вспомнил эту борьбу титанов за Морату и Лукаку. Двух нынешних лавочников.)))
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Вообще нихера не могу понять логики атлетов.
1. У семионе команда с яйцами, а этот абсолютный ментальный гг
2. Атлеты не так много создают, им нужен хищник, да он у них и есть - Коста
3. У них там Калинич занимает слот калича, нах им 2 калича?
Имхо для всех 3 сторон это провальный переход, ибо атлетам он пользы не принесет, атлеты замаринуют его еще сильнее, чем щас маринуют в челси. Сам мората еще сильнее получит урон от этого, а пенсам будет еще тяжелее, в последствии отбить хотя бы половину его ценника.
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Ему ещё и деньги за это платят, пздц ваще
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Да че, понятно. Чувак платит ипотеку за трёшку в новостройке, упасть в зарплатке никак не воможно.
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