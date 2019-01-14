Мората провел переговоры с "Атлетико" в Мадриде

Нападающий "Челси" Альваро Мората провел уикенд в Мадриде, пытаясь договориться о своем переходе в другой клуб в январе.

Первые 18 месяцев Мораты на "Стэмфорд Бридж" получились очень тяжелыми. При Маурицио Сарри в качестве главного тренера "синих" 26-летний испанец стал подавать признаки жизни, но затем вновь столкнулся с плохой формой, а также проблемами со здоровьем и психологией.



Достоверно известно, что в данный момент "Челси" ищет нового нападающего. Целью номер один Сарри является Гонсало Игуаин, принадлежащий "Ювентусу" и выступающий за "Милан" на правах аренды.



Если "синим" удастся заполучить Игуаина или какого-либо другого нападающего, Морате будет позволено уйти в аренду до конца сезона. Зная об этом, Альваро улетел на родину устраивать свое будущее.



Как стало известно Goal, главным претендентом на экс-игрока "Реала" и "Ювентуса" является "Атлетико". На выходных Мората провел плодотворные переговоры с клубом из Мадрида.



А вот договориться с "Севильей" Альваро не удалось — зарабатывающий 8 миллионов фунтов в год Мората оказался не по карману андалусийскому клубу.