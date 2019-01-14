Хадсон-Одои не будет подписывать новый контракт с "Челси"
Юный нападающий Каллум Хадсон-Одои откажется от нового контракта с "Челси", надеясь подтолкнуть свой клуб к сделке с "Баварией".
В это трансферное окно "Бавария" сделала уже три предложения о покупке 18-летнего англичанина, однако даже сумма 35 миллионов фунтов не убедила "синих" отпустить своего воспитанника.
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри продолжает говорить, как сильно нуждается в Хадсон-Одои, однако его слова расходятся с делом — в этом сезоне Премьер-Лиги Каллум отметился лишь двумя появлениями на замену, суммарно сыграв чуть более тайма.
Как в один голос утверждают Daily Mirror и Daily Mail, Хадсон-Одои огорчен дефицитом игрового времени и не собирается вести никаких переговоров с "синими" о продлении сотрудничества, хотя его действующий контракт истекает уже через 18 месяцев.
Заняв твердую позицию, Каллум может подтолкнуть свой клуб к сделке с "Баварией", ведь продать юниора следующим летом или через год по столь выгодной цене уже едва ли удастся ввиду истекающего контракта.
14.01.2019 18:00
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Последние комментарии:
все правильно, слова должны подтверждать делом, а по факту в основе педро с виллианом
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Никому ты в Германии не уссался. Там даже такие топари как Коман не играют.
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Такой мудачелло.
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Все правильно, надо бежать с рабских-арендных плантаций Челси. Иначе будет до сорока лет во всяких Витессах гнить.
Типикал пенсы и их рабовладельческий строй.
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Бычкоед лох
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Пусть полтора года отыграет, а там подписывает с кем хочет. В основу его пора, ну или с лета точно.
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и никто не уговорит его остаться, т.к. Бавария.
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35 млн предлагают за юниора, что тут думать, отдавать надо, мы вон Диаса в Реал за 21 отдали(((
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Ну отдавать его сейчас в любом случае нельзя, так как в команде, кроме него, только три вингера. А учитывая то, что Азар часто играет в нападении, то тогда на скамейке вообще никого не будет получается. Купить не получится, так как сейчас в заявке только одно место для недоморощенных игроков и это место будет принадлежать Паредесу.
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Ебать долбоёб
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Он талантлив, ок. Но ему 17 - он ждёт каждый матч в старте? совсем ебобо?
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в Челси должны играть воспитанники - Одои, Лофтус и Ампаду.
это реально крутая команда получится.
но правда на уровне не дотянет до Вулвича.
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Ехехехехехехехе
Нормально!
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