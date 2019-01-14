Хадсон-Одои не будет подписывать новый контракт с "Челси"

Юный нападающий Каллум Хадсон-Одои откажется от нового контракта с "Челси", надеясь подтолкнуть свой клуб к сделке с "Баварией".

В это трансферное окно "Бавария" сделала уже три предложения о покупке 18-летнего англичанина, однако даже сумма 35 миллионов фунтов не убедила "синих" отпустить своего воспитанника.



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри продолжает говорить, как сильно нуждается в Хадсон-Одои, однако его слова расходятся с делом — в этом сезоне Премьер-Лиги Каллум отметился лишь двумя появлениями на замену, суммарно сыграв чуть более тайма.



Как в один голос утверждают Daily Mirror и Daily Mail, Хадсон-Одои огорчен дефицитом игрового времени и не собирается вести никаких переговоров с "синими" о продлении сотрудничества, хотя его действующий контракт истекает уже через 18 месяцев.



Заняв твердую позицию, Каллум может подтолкнуть свой клуб к сделке с "Баварией", ведь продать юниора следующим летом или через год по столь выгодной цене уже едва ли удастся ввиду истекающего контракта.