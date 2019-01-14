Хадсон-Одои не будет подписывать новый контракт с "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Юный нападающий Каллум Хадсон-Одои откажется от нового контракта с "Челси", надеясь подтолкнуть свой клуб к сделке с "Баварией".

В это трансферное окно "Бавария" сделала уже три предложения о покупке 18-летнего англичанина, однако даже сумма 35 миллионов фунтов не убедила "синих" отпустить своего воспитанника.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри продолжает говорить, как сильно нуждается в Хадсон-Одои, однако его слова расходятся с делом — в этом сезоне Премьер-Лиги Каллум отметился лишь двумя появлениями на замену, суммарно сыграв чуть более тайма.

Как в один голос утверждают Daily Mirror и Daily Mail, Хадсон-Одои огорчен дефицитом игрового времени и не собирается вести никаких переговоров с "синими" о продлении сотрудничества, хотя его действующий контракт истекает уже через 18 месяцев.

Заняв твердую позицию, Каллум может подтолкнуть свой клуб к сделке с "Баварией", ведь продать юниора следующим летом или через год по столь выгодной цене уже едва ли удастся ввиду истекающего контракта.


Метки Бавария, контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 14.01.2019 19:11 # kos9k
    все правильно, слова должны подтверждать делом, а по факту в основе педро с виллианом

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  2. ganinilyha 14.01.2019 19:06 # ganinilyha
    Никому ты в Германии не уссался. Там даже такие топари как Коман не играют.

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  3. ganinilyha 14.01.2019 19:05 # ganinilyha
    Такой мудачелло.

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  4. fc-oil 14.01.2019 18:59 # fc-oil
    Все правильно, надо бежать с рабских-арендных плантаций Челси. Иначе будет до сорока лет во всяких Витессах гнить.
    Типикал пенсы и их рабовладельческий строй.

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  5. asnural 14.01.2019 18:54 # asnural
    Бычкоед лох

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  6. lampard78 14.01.2019 18:36 # lampard78
    Пусть полтора года отыграет, а там подписывает с кем хочет. В основу его пора, ну или с лета точно.

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  7. mancunia-planet 14.01.2019 18:23 # mancunia-planet
    и никто не уговорит его остаться, т.к. Бавария.

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  8. arhangel777 14.01.2019 18:13 # arhangel777
    35 млн предлагают за юниора, что тут думать, отдавать надо, мы вон Диаса в Реал за 21 отдали(((

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  9. ccchelsea 14.01.2019 18:09 # ccchelsea
    Ну отдавать его сейчас в любом случае нельзя, так как в команде, кроме него, только три вингера. А учитывая то, что Азар часто играет в нападении, то тогда на скамейке вообще никого не будет получается. Купить не получится, так как сейчас в заявке только одно место для недоморощенных игроков и это место будет принадлежать Паредесу.

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  10. yela 14.01.2019 18:06 # yela
    Ебать долбоёб

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  11. pauk 14.01.2019 18:05 # pauk
    Он талантлив, ок. Но ему 17 - он ждёт каждый матч в старте? совсем ебобо?

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  12. gidro-met 14.01.2019 18:03 # gidro-met
    в Челси должны играть воспитанники - Одои, Лофтус и Ампаду.

    это реально крутая команда получится.

    но правда на уровне не дотянет до Вулвича.

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  13. chebrec 14.01.2019 18:03 # chebrec
    Ехехехехехехехе
    Нормально!

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