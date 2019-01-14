22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 14 января поединком "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптона" завершится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 23:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль", который был побежден "горожанами" в прошлом туре, на сей раз свой матч выиграл, и это подвергает "Манчестер Сити" определенному давлению, ведь теперь команда Хосепа Гвардиолы не имеет права на осечку.



Однако "Вулверхэмптон" видится более чем опасным соперником, неделю назад выбив все тот же "Ливерпуль" из Кубка Англии. Ранее в этом сезоне "волки" преподнесли еще несколько неожиданных результатов.



Достаточно сказать, что "Вулверхэмптон" имеет лучшую статистику против топ-6 из числа команд, которые располагаются на седьмом месте ил ниже — девять набранных очков (две победы, три ничьи и два поражения).



В шести последних встречах с "Сити" в рамках высшего дивизиона "волки" не одержали ни одной победы, потерпев пять поражений.



Венсан Компани и Серхио Агуэро, пропустившие два последних кубковых матча "Сити", уже в порядке. В этих же матчах передышку получил Фернандиньо. В лазарете остается лишь Бенжамен Менди.



У "Вулверхэмптона" нет проблем с составом. Нуну Эшпириту Санту вернет в старт сильнейших игроков, включая Руя Патрисиу и Мэтта Доэрти, после победы над "Ливерпулем".