"Вест Хэм" видит в Уилсоне замену для Арнаутовича

В случае отъезда Марко Арнаутовича в Китай "Вест Хэм" попытается приобрести нападающего "Борнмута" и сборной Англии Каллума Уилсона.

На прошлой неделе "молотобойцы" отклонили предложение "Шанхай СИПГ" о покупке Арнаутовича в размере 35 миллионов фунтов, однако игрок настолько загорелся идеей о Китае, что не стал скрывать своих чувств.



Агент и брат 29-летнего игрока сборной Австрии Даниэль публично потребовал отпустить Марко в Китай, а после победы 1:0 над "Арсеналом" в субботу вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио признался, что в раздевалке команды тоже отлично осведомлены о намерениях Арнаутовича.



Логично ожидать, что в скором времени китайские чемпионы вернутся с улучшенным предложением. Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" будет готов отпустить свою звезду, если "Шанхай СИПГ" увеличит сумму до 50 млн. фунтов.



Если Арнаутович, которому готовы платить в Китае около 200 тыс. фунтов в неделю, действительно уйдет, "Вест Хэм" попытается незамедлительно приобрести на его место Каллума Уилсона, которого в это трансферное окно также связывают с переходом в "Челси".