Абдулай Дукуре: "Я покину "Уотфорд"

Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре подтвердил, что планирует сменить клуб в обозримом будущем.

За три года выступлений в Премьер-Лиге Дукуре добился впечатляющего прогресса, который, по слухам, не остался без внимания со стороны ведущих клубов Европы, включая ПСЖ.



26-летний полузащитник чувствует, что теперь готов сделать следующий шаг в своей карьере. Дукуре нацелен на переход в топ-клуб и попадание в сборную Франции.



"Думаю, я покину "Уотфорд". Клуб знает мои амбиции и хочет помочь мне выйти на следующий уровень".



"Мне льстит интерес ПСЖ, но в данный момент нет никакой конкретики. Я сохраняю концентрацию на выступлении за "шершней". Я не контактировал с ПСЖ, а они не контактировали с "Уотфордом".



"Моя цель — хорошо выступать за "Уотфорд", а затем, если это будет возможно, перейти в команду из Лиги Чемпионов. Этой зимой мы изучим все варианты. Важнее всего, чтобы я продолжал улучшать свою игру".



"Я допускаю, что останусь в Англии, но и итальянская лига становится все интереснее. Там есть клубы, которые неоднократно интересовались мной. Первым критерием для меня при выборе клуба будет участие в Лиге Чемпионов".



"Я слышал, Дидье Дешам говорил, что ему сложно выбирать игроков, которые не выступают в такого рода соревнованиях. Мне все еще нужно проделать большую работу, но когда я перейду в большой клуб, у меня появятся шансы на попадание в сборную Франции", — сообщил Дукуре Canal+.