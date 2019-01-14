Сарри рассчитывает на Ампаду и Хадсон-Одои
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что во второй половине сезона хочет интегрировать талантливых юниоров Итана Ампаду и Каллума Хадсон-Одои в первую команду.
В этом сезоне Премьер-Лиги 18-летний Хадсон-Одои отметился лишь двумя появлениями на замену, тогда как Ампаду и вовсе не сыграл ни минуты.
Дефицит игрового времени наводит Хадсон-Одои на мысли о смене клуба, благо у Каллума есть заманчивый вариант с "Баварией". Вероятно, задумывается об отъезде со "Стэмфорд Бридж" и Ампаду, однако Сарри спешит обнадежить своих талантов.
"Как я уже говорил прежде, мы нуждаемся в двух новых игроках, и клуб знает мое мнение. Однако мне больше нечего сказать, потому что я не отвечаю за работу на трансферном рынке".
"Тем не менее, я бы не сказал, что у нас очень короткая скамейка. Благодаря тому, что Хадсон-Одои прибавляет, в данный момент у нас дефицит игроков только на одной позиции".
"Через месяц или два Хадсон-Одои достигнет уровня остальных игроков. Надеюсь, то же самое будет с Ампаду", — цитирует Сарри Goal.
14.01.2019 15:00
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какаду и макака, пенсоживотные кароче
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аш двадцать два О!
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Похожи на луиза. Мичибачу
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Бездари
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уважаемый огрызок фильтра, этих игроков нужно интегрировать в состав для игры футбол, лавки у нас давно отполированы и не только в Лондоне
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Миха опозорился. На фото рядом с Ампаду Абрахам.
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