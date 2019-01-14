Сарри рассчитывает на Ампаду и Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои и Итан Ампаду Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что во второй половине сезона хочет интегрировать талантливых юниоров Итана Ампаду и Каллума Хадсон-Одои в первую команду.

В этом сезоне Премьер-Лиги 18-летний Хадсон-Одои отметился лишь двумя появлениями на замену, тогда как Ампаду и вовсе не сыграл ни минуты.

Дефицит игрового времени наводит Хадсон-Одои на мысли о смене клуба, благо у Каллума есть заманчивый вариант с "Баварией". Вероятно, задумывается об отъезде со "Стэмфорд Бридж" и Ампаду, однако Сарри спешит обнадежить своих талантов.

"Как я уже говорил прежде, мы нуждаемся в двух новых игроках, и клуб знает мое мнение. Однако мне больше нечего сказать, потому что я не отвечаю за работу на трансферном рынке".

"Тем не менее, я бы не сказал, что у нас очень короткая скамейка. Благодаря тому, что Хадсон-Одои прибавляет, в данный момент у нас дефицит игроков только на одной позиции".

"Через месяц или два Хадсон-Одои достигнет уровня остальных игроков. Надеюсь, то же самое будет с Ампаду", — цитирует Сарри Goal.


Метки Ампаду, Сарри, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 15:00

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  1. kukuruzzo 14.01.2019 15:51 # kukuruzzo
    какаду и макака, пенсоживотные кароче

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  2. gidro-met 14.01.2019 15:35 # gidro-met
    аш двадцать два О!

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  3. chebrec 14.01.2019 15:11 # chebrec
    Похожи на луиза. Мичибачу

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  4. selfish 14.01.2019 15:09 # selfish
    Бездари

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  5. h22o 14.01.2019 15:06 # h22o
    уважаемый огрызок фильтра, этих игроков нужно интегрировать в состав для игры футбол, лавки у нас давно отполированы и не только в Лондоне

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  6. ccchelsea 14.01.2019 15:06 # ccchelsea
    Миха опозорился. На фото рядом с Ампаду Абрахам.

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