Сарри рассчитывает на Ампаду и Хадсон-Одои

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что во второй половине сезона хочет интегрировать талантливых юниоров Итана Ампаду и Каллума Хадсон-Одои в первую команду.

В этом сезоне Премьер-Лиги 18-летний Хадсон-Одои отметился лишь двумя появлениями на замену, тогда как Ампаду и вовсе не сыграл ни минуты.



Дефицит игрового времени наводит Хадсон-Одои на мысли о смене клуба, благо у Каллума есть заманчивый вариант с "Баварией". Вероятно, задумывается об отъезде со "Стэмфорд Бридж" и Ампаду, однако Сарри спешит обнадежить своих талантов.



"Как я уже говорил прежде, мы нуждаемся в двух новых игроках, и клуб знает мое мнение. Однако мне больше нечего сказать, потому что я не отвечаю за работу на трансферном рынке".



"Тем не менее, я бы не сказал, что у нас очень короткая скамейка. Благодаря тому, что Хадсон-Одои прибавляет, в данный момент у нас дефицит игроков только на одной позиции".



"Через месяц или два Хадсон-Одои достигнет уровня остальных игроков. Надеюсь, то же самое будет с Ампаду", — цитирует Сарри Goal.