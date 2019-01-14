Нойер: "Сити" показал нам, как обыграть "Ливерпуль"

Мануэль Нойер Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер признался, что его воодушевила недавняя победа "Манчестер Сити" над "Ливерпулем".

До поражения 2:1 на "Этихад" ранее в январе "красные" не знали поражений в Премьер-Лиге и вообще не пропускали более одного гола за матч.

Поскольку уже 19 февраля "Бавария" прибудет на "Энфилд", чтобы провести первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, Нойер принялся заранее изучать своего будущего соперника. Поединок против "Сити" показал Мануэлю, что "красных" можно обыгрывать.

"Я видел матч "Ливерпуля" против "Сити" — и вы могли убедиться, что они не непобедимы. Все мы видели, что они уязвимы — и я правда не думаю, что "Ливерпуль" рад попасть на "Баварию".

"У "Ливерпуля" классная команда, и пока что они отлично проводят сезон. Он пропускают не так много голов, а также очень хороши на контратаках и сильно выступают дома. Но я думаю, наши шансы победить 50 на 50", — цитирует Нойера Daily Mirror.


Метки Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Нойер

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 950

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 14.01.2019 14:35 # tigerpool
    Не только сити, но и ПСЖ, Наполи, и даже Црвена звезда показали как можно обыграть Ливерпуль. Другое дело и в Ливерпуле есть ТВ и они тоже видели как можно обыгрывать Баварию.

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  2. gidro-met 14.01.2019 14:08 # gidro-met
    Бавария - это выскочки мошковатые, а Ливерпуль - это гранд

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  3. ghenn 14.01.2019 14:06 # ghenn
    Пошёл ты нахуй, Ливерпуль!

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  4. pistolero-lfc 14.01.2019 14:03 # pistolero-lfc
    ну что ж, Нойер, твой черёд сыграть на "Энфилде" настал.

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  5. akadam 14.01.2019 14:02 # akadam
    Легко говорить, когда по 11-12 км надо пробежать всем, кроме кипера.

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  6. vals1702 14.01.2019 14:02 # vals1702
    получите трешку и поедете домой

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