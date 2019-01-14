Нойер: "Сити" показал нам, как обыграть "Ливерпуль"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер признался, что его воодушевила недавняя победа "Манчестер Сити" над "Ливерпулем".

До поражения 2:1 на "Этихад" ранее в январе "красные" не знали поражений в Премьер-Лиге и вообще не пропускали более одного гола за матч.



Поскольку уже 19 февраля "Бавария" прибудет на "Энфилд", чтобы провести первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, Нойер принялся заранее изучать своего будущего соперника. Поединок против "Сити" показал Мануэлю, что "красных" можно обыгрывать.



"Я видел матч "Ливерпуля" против "Сити" — и вы могли убедиться, что они не непобедимы. Все мы видели, что они уязвимы — и я правда не думаю, что "Ливерпуль" рад попасть на "Баварию".



"У "Ливерпуля" классная команда, и пока что они отлично проводят сезон. Он пропускают не так много голов, а также очень хороши на контратаках и сильно выступают дома. Но я думаю, наши шансы победить 50 на 50", — цитирует Нойера Daily Mirror.