"Челси" сделал предложения по Паредесу и Игуаину

Активизировавшись на трансферном рынке, "Челси" сделал предложения по полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу и принадлежащему "Ювентусу" нападающему Гонсало Игуаину.

Отпуская Сеска Фабрегаса в "Монако", главный тренер "синих" Маурицио Сарри прямым текстом потребовал от своего клуба купить ему другого полузащитника.



Требование Сарри было услышано. Как сообщает Evening Standard, клуб со "Стэмфорд Бридж" предложил 26.8 миллионов фунтов за Паредеса, который в 2017 году был куплен "Зенитом" у "Ромы" за 24 млн. фунтов.



В "Челси" также сватали Николо Бареллу из "Кальяри", однако именно 24-летний Паредес, на счету которого девять матчей за сборную Аргентины, видится наиболее вероятным сменщиком ушедшего Фабрегаса.



Леандро так и не смог адаптироваться в Санкт-Петербурге и ранее собирался вернуться в свой родной клуб "Бока Хуниорс". Однако возможность перебраться в Лондон на контракт с зарплатой в 80 тыс. фунтов в неделю, вероятно, отсрочит планы Паредеса уехать домой.



Также Evening Standard стало известно, что "Ювентус" отклонил предложение "Челси" по аренде Игуаина на вторую половину сезона. В Турине хотят, чтобы "синие" взяли 31-летнего аргентинца на тех же условиях, что и "Милан", включая опцию выкупа за 32 млн. фунтов.



Сообщается, что "Милан", где Гонсало находится сейчас во временном пользовании, продолжит переговоры с "Ювентусом" в ближайшие дни насчет того, чтобы Игуаин мог уехать в "Челси" — сам игрок дал ясно понять, что хочет воссоединиться с Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи".