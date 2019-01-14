Робертсон: "Салах — не тот игрок, чтобы симулировать"
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что обвинения в адрес нападающего Мохамеда Салаха насчет симуляций несправедливы.
В четырех последних матчах Премьер-Лиги "красные" получили четыре пенальти, причем три из них заработал и сам же реализовал Салах.
Некоторые из этих падений Мохамеда могли показаться излишне картинными, о чем, например, говорил главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после поражения 4:0 на Boxing Day. Однако Робертсон убежден, что египтянин не стал бы нырять.
"Он не того рода игрок. Каждый раз, когда это происходит, тебе достаточно посмотреть видеоповтор, чтобы сказать: "Ну, это не нырок". Как долго мы будем продолжать этот разговор?"
"Я не уверен, настаивали ли игроки "Брайтона" на том, нырок это или нет. Мне еще нужно посмотреть повтор, но во время игры я находился на краю штрафной площади, и для меня это выглядело как железобетонный пенальти".
"Если люди начинают говорить, что Мо падает слишком легко, то это несправедливо, потому что, например, в матче против "Арсенала" его трижды ударили, прежде чем он упал. Когда после этого они все равно апеллируют к арбитру, это признак отчаяния".
"Я не видел повтор момента в матче с "Брайтоном", но рефери принял решение без колебаний", — цитирует Робертсона Sky Sports.
14.01.2019 12:00
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Последние комментарии:
Норм на Ливерпуле все масс-медиа собирают юзеров
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Похоже Клоптоп переборщил с арбитрами, даже свои отмазываются. Слишком палевно стало, теперь Солох будет меньше нырять.
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Доставляет тот искусственный хайп, который пытаются создать завистники вокруг Мо. Единственная не ж\б пенка была, когда его держали за плечо. И то он хоть и упал там красиво, но даже там были основания для пенки.
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Тупые хейтеры видят симуляцию там, где ее нет, зато при виде метрового оффсайда своих игроков у них проявляется слепота. Далбоебы детектед. Но читать горение пуканов доставляет)))
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у скузеров от нахождения на первом месте мозг уже совсем отрафировался. очевидные вещи не видят
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Почему футболисты такие тупые?
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Роббо куйни не скажет.
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у него в карьере жёлтые за симуляции как бэ были уже, чот коротка память шотландца.
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Все под Аллахом ходим
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Мохамед избранный. Его нельзя бить.
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Роберт белены объелся
Сам перед собой не в сознанке
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Да ну ладно.. Да ну ёбтвoюмaть правда что ли? Не шути так, братан.
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