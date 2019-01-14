Робертсон: "Салах — не тот игрок, чтобы симулировать"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что обвинения в адрес нападающего Мохамеда Салаха насчет симуляций несправедливы.

В четырех последних матчах Премьер-Лиги "красные" получили четыре пенальти, причем три из них заработал и сам же реализовал Салах.



Некоторые из этих падений Мохамеда могли показаться излишне картинными, о чем, например, говорил главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после поражения 4:0 на Boxing Day. Однако Робертсон убежден, что египтянин не стал бы нырять.



"Он не того рода игрок. Каждый раз, когда это происходит, тебе достаточно посмотреть видеоповтор, чтобы сказать: "Ну, это не нырок". Как долго мы будем продолжать этот разговор?"



"Я не уверен, настаивали ли игроки "Брайтона" на том, нырок это или нет. Мне еще нужно посмотреть повтор, но во время игры я находился на краю штрафной площади, и для меня это выглядело как железобетонный пенальти".



"Если люди начинают говорить, что Мо падает слишком легко, то это несправедливо, потому что, например, в матче против "Арсенала" его трижды ударили, прежде чем он упал. Когда после этого они все равно апеллируют к арбитру, это признак отчаяния".



"Я не видел повтор момента в матче с "Брайтоном", но рефери принял решение без колебаний", — цитирует Робертсона Sky Sports.