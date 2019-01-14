Робертсон: "Салах — не тот игрок, чтобы симулировать"

Мохамед Салах Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что обвинения в адрес нападающего Мохамеда Салаха насчет симуляций несправедливы.

В четырех последних матчах Премьер-Лиги "красные" получили четыре пенальти, причем три из них заработал и сам же реализовал Салах.

Некоторые из этих падений Мохамеда могли показаться излишне картинными, о чем, например, говорил главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после поражения 4:0 на Boxing Day. Однако Робертсон убежден, что египтянин не стал бы нырять.

"Он не того рода игрок. Каждый раз, когда это происходит, тебе достаточно посмотреть видеоповтор, чтобы сказать: "Ну, это не нырок". Как долго мы будем продолжать этот разговор?"

"Я не уверен, настаивали ли игроки "Брайтона" на том, нырок это или нет. Мне еще нужно посмотреть повтор, но во время игры я находился на краю штрафной площади, и для меня это выглядело как железобетонный пенальти".

"Если люди начинают говорить, что Мо падает слишком легко, то это несправедливо, потому что, например, в матче против "Арсенала" его трижды ударили, прежде чем он упал. Когда после этого они все равно апеллируют к арбитру, это признак отчаяния".

"Я не видел повтор момента в матче с "Брайтоном", но рефери принял решение без колебаний", — цитирует Робертсона Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Робертсон, Салах

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 14.01.2019 13:07 # pistolero-lfc
    Норм на Ливерпуле все масс-медиа собирают юзеров

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  2. fc-oil 14.01.2019 12:55 # fc-oil
    Похоже Клоптоп переборщил с арбитрами, даже свои отмазываются. Слишком палевно стало, теперь Солох будет меньше нырять.

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  3. gerrard08 14.01.2019 12:38 # gerrard08
    Доставляет тот искусственный хайп, который пытаются создать завистники вокруг Мо. Единственная не ж\б пенка была, когда его держали за плечо. И то он хоть и упал там красиво, но даже там были основания для пенки.

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  4. radik86radik 14.01.2019 12:34 # radik86radik
    Тупые хейтеры видят симуляцию там, где ее нет, зато при виде метрового оффсайда своих игроков у них проявляется слепота. Далбоебы детектед. Но читать горение пуканов доставляет)))

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  5. j-silver 14.01.2019 12:33 # j-silver
    у скузеров от нахождения на первом месте мозг уже совсем отрафировался. очевидные вещи не видят

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  6. danny949494 14.01.2019 12:16 # danny949494
    Почему футболисты такие тупые?

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  7. electric 14.01.2019 12:15 # electric
    Роббо куйни не скажет.

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  8. alexomck 14.01.2019 12:14 # alexomck
    у него в карьере жёлтые за симуляции как бэ были уже, чот коротка память шотландца.

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  9. makaku 14.01.2019 12:11 # makaku
    Все под Аллахом ходим

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  10. akadam 14.01.2019 12:10 # akadam
    Мохамед избранный. Его нельзя бить.

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  11. chebrec 14.01.2019 12:03 # chebrec
    Роберт белены объелся
    Сам перед собой не в сознанке

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  12. lampard78 14.01.2019 12:02 # lampard78
    Да ну ладно.. Да ну ёбтвoюмaть правда что ли? Не шути так, братан.

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