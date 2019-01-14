Эмери пессимистичен относительно шансов "Арсенала" попасть в топ-4

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признал, что поражение от "Вест Хэма" в субботу стало большим ударом по шансам его команды попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

В субботу на Лондонском стадионе "канониры" показали на удивление бледную атакующую игру, потерпев поражение со счетом 1:0.



В результате "Арсенал" оказался уже в шести очках позади замыкающего зону Лиги Чемпионов "Челси", с которым сыграет в следующий уикенд. Кроме того, "канониров" уже догнал "Манчестер Юнайтед", поэтому вердикт Эмери весьма неутешителен.



"Очевидно, теперь нам будет сложнее попасть в топ-4. Думаю, сейчас важнее всего восстановить уверенность в себе и боевой дух. Нам нужно быть стабильными на протяжении 38 матчей".



"В данный момент мы делаем недостаточно для этого. Поражение от "Вест Хэма" — плохой результат. Если бы мы выиграли, то подошли мы к матчу против "Челси" со всего тремя очками отставания".



"Хорошая вещь в том, что у нас есть большая возможность приблизиться к ним, но этот результат осложняет наше положение", — цитирует Эмери Goal.