Эмери пессимистичен относительно шансов "Арсенала" попасть в топ-4
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признал, что поражение от "Вест Хэма" в субботу стало большим ударом по шансам его команды попасть в топ-4 Премьер-Лиги.
В субботу на Лондонском стадионе "канониры" показали на удивление бледную атакующую игру, потерпев поражение со счетом 1:0.
В результате "Арсенал" оказался уже в шести очках позади замыкающего зону Лиги Чемпионов "Челси", с которым сыграет в следующий уикенд. Кроме того, "канониров" уже догнал "Манчестер Юнайтед", поэтому вердикт Эмери весьма неутешителен.
"Очевидно, теперь нам будет сложнее попасть в топ-4. Думаю, сейчас важнее всего восстановить уверенность в себе и боевой дух. Нам нужно быть стабильными на протяжении 38 матчей".
"В данный момент мы делаем недостаточно для этого. Поражение от "Вест Хэма" — плохой результат. Если бы мы выиграли, то подошли мы к матчу против "Челси" со всего тремя очками отставания".
"Хорошая вещь в том, что у нас есть большая возможность приблизиться к ним, но этот результат осложняет наше положение", — цитирует Эмери Goal.
14.01.2019 11:00
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Последние комментарии:
Какой же Арсосал терпильный клуб, омг...
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Начинает кое - кого напоминать))
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Днище галимое.
Такое говно мог ток Арсенал пригласить.
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