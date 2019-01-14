Эмери пессимистичен относительно шансов "Арсенала" попасть в топ-4

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признал, что поражение от "Вест Хэма" в субботу стало большим ударом по шансам его команды попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

В субботу на Лондонском стадионе "канониры" показали на удивление бледную атакующую игру, потерпев поражение со счетом 1:0.

В результате "Арсенал" оказался уже в шести очках позади замыкающего зону Лиги Чемпионов "Челси", с которым сыграет в следующий уикенд. Кроме того, "канониров" уже догнал "Манчестер Юнайтед", поэтому вердикт Эмери весьма неутешителен.

"Очевидно, теперь нам будет сложнее попасть в топ-4. Думаю, сейчас важнее всего восстановить уверенность в себе и боевой дух. Нам нужно быть стабильными на протяжении 38 матчей".

"В данный момент мы делаем недостаточно для этого. Поражение от "Вест Хэма" — плохой результат. Если бы мы выиграли, то подошли мы к матчу против "Челси" со всего тремя очками отставания".

"Хорошая вещь в том, что у нас есть большая возможность приблизиться к ним, но этот результат осложняет наше положение", — цитирует Эмери Goal.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 11:00

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  1. slash-lfc 14.01.2019 11:11 # slash-lfc
    Какой же Арсосал терпильный клуб, омг...

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  2. sexophone 14.01.2019 11:10 # sexophone
    Начинает кое - кого напоминать))

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  3. mikkiynwa 14.01.2019 11:01 # mikkiynwa
    Днище галимое.

    Такое говно мог ток Арсенал пригласить.

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