Сунесс: "Погба заслуживал красной карточки"

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба должен был получить красную карточку за фол на Деле Алли из "Тоттенхэма".

Накануне Погба отметился великолепной результативной передачей на Маркуса Рэшфорда, чей гол и обеспечил "красным дьяволам" минимальную победу на "Уэмбли".



Во втором тайме этого матча, когда "Юнайтед" отчаянно отбивался, чтобы удержать свое преимущество, Погба шипами заехал по бедру Алли. Рефери Майк Дин показал французу только желтую карточку, однако Сунесс считает, что грубиян заслуживал удаления.



"Думаю, это красная карточка. И у меня нет ни капли сомнения насчет этого. Он знал, что делал. Ты делаешь движение и пытаешься оставить игрока позади, но посмотрите, где мяч и где его нога".



"Если рефери не видит здесь красной карточки, но видит фол и готов предъявить только желтую, значит он ничего не понимает в футболе. Я ничуть не сомневаюсь, что Погба специально перешагнул через мяч, чтобы ударить соперника", — сообщил Сунесс в телеэфире.



