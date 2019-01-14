Сунесс: "Погба заслуживал красной карточки"

Поль Погба и Деле Алли Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба должен был получить красную карточку за фол на Деле Алли из "Тоттенхэма".

Накануне Погба отметился великолепной результативной передачей на Маркуса Рэшфорда, чей гол и обеспечил "красным дьяволам" минимальную победу на "Уэмбли".

Во втором тайме этого матча, когда "Юнайтед" отчаянно отбивался, чтобы удержать свое преимущество, Погба шипами заехал по бедру Алли. Рефери Майк Дин показал французу только желтую карточку, однако Сунесс считает, что грубиян заслуживал удаления.

"Думаю, это красная карточка. И у меня нет ни капли сомнения насчет этого. Он знал, что делал. Ты делаешь движение и пытаешься оставить игрока позади, но посмотрите, где мяч и где его нога".

"Если рефери не видит здесь красной карточки, но видит фол и готов предъявить только желтую, значит он ничего не понимает в футболе. Я ничуть не сомневаюсь, что Погба специально перешагнул через мяч, чтобы ударить соперника", — сообщил Сунесс в телеэфире.


Метки видео, Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига, Сунесс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 14.01.2019 11:30 # girasimus
    По отковыривали рты, манковские клоуны. Легенда прав в своей критике, а если вопрос стал бы о Шелви, то также адекватно отреагировал. Нехер здесь кого то защищать..

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  2. mu-fc 14.01.2019 11:06 # mu-fc
    Где ты был эксперт, когда Шелви прямой нагой сзади ударил Погба в матчи с сороками

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  3. bootsman 14.01.2019 10:59 # bootsman
    Повылазили портовые эксперты. Дин фол видел и оценил. На этом вопрос закрыт.

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  4. firmino9 14.01.2019 10:55 # firmino9
    Как человек Погбецо говнецо, хуль не бился за Маура также?
    Вчера мы увидели Погба как одного из лучших пз мира.

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  5. brown-ale 14.01.2019 10:42 # brown-ale
    Даже если не умышленно, это было очень грубо и тянуло на красную.

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  6. pistolero-lfc 14.01.2019 10:35 # pistolero-lfc
    Погба еще около чужой штрафной хотел подкосить игрока, а тот быстро увернулся и ушёл от подката сзади. Вообще Погба не умеет играть в подкатах, хз чем занимался в академии

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  7. bebe77 14.01.2019 10:33 # bebe77
    Тут на лицо нарушение самого бедра! Бедро нужно дисквалифицировать на три матча! Погба гений

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  8. kocherga 14.01.2019 10:29 # kocherga
    Погбецо еще то Погбецо, но что насчет Шелви в прошлом туре, который вообще тупо отломал Погба и ничего не было? Портовые шмарята совсем страх потеряли видать в этом сезоне. Ничего , скоро все по очереди окропим вас.

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  9. mcfc-fantactic 14.01.2019 10:20 # mcfc-fantactic
    Cунес пис,тит. Покпа неувиноватая.

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  10. liverfun 14.01.2019 10:15 # liverfun
    Адекватно, прямой ногой играл чисто в бедро. Повезло погба в этой ситуации

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  11. sergio-cuba 14.01.2019 10:11 # sergio-cuba
    Tupoi idiot vidno zhe chto on tam delaet fint. Pogba vsegda tak delaet. Prosto Alli ne povezlo. Eto bylo ne umywlenno

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