Сунесс: "Погба заслуживал красной карточки"
Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба должен был получить красную карточку за фол на Деле Алли из "Тоттенхэма".
Накануне Погба отметился великолепной результативной передачей на Маркуса Рэшфорда, чей гол и обеспечил "красным дьяволам" минимальную победу на "Уэмбли".
Во втором тайме этого матча, когда "Юнайтед" отчаянно отбивался, чтобы удержать свое преимущество, Погба шипами заехал по бедру Алли. Рефери Майк Дин показал французу только желтую карточку, однако Сунесс считает, что грубиян заслуживал удаления.
"Думаю, это красная карточка. И у меня нет ни капли сомнения насчет этого. Он знал, что делал. Ты делаешь движение и пытаешься оставить игрока позади, но посмотрите, где мяч и где его нога".
"Если рефери не видит здесь красной карточки, но видит фол и готов предъявить только желтую, значит он ничего не понимает в футболе. Я ничуть не сомневаюсь, что Погба специально перешагнул через мяч, чтобы ударить соперника", — сообщил Сунесс в телеэфире.
14.01.2019 10:00
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Последние комментарии:
По отковыривали рты, манковские клоуны. Легенда прав в своей критике, а если вопрос стал бы о Шелви, то также адекватно отреагировал. Нехер здесь кого то защищать..
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Где ты был эксперт, когда Шелви прямой нагой сзади ударил Погба в матчи с сороками
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Повылазили портовые эксперты. Дин фол видел и оценил. На этом вопрос закрыт.
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Как человек Погбецо говнецо, хуль не бился за Маура также?
Вчера мы увидели Погба как одного из лучших пз мира.
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Даже если не умышленно, это было очень грубо и тянуло на красную.
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Погба еще около чужой штрафной хотел подкосить игрока, а тот быстро увернулся и ушёл от подката сзади. Вообще Погба не умеет играть в подкатах, хз чем занимался в академии
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Тут на лицо нарушение самого бедра! Бедро нужно дисквалифицировать на три матча! Погба гений
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Погбецо еще то Погбецо, но что насчет Шелви в прошлом туре, который вообще тупо отломал Погба и ничего не было? Портовые шмарята совсем страх потеряли видать в этом сезоне. Ничего , скоро все по очереди окропим вас.
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Cунес пис,тит. Покпа неувиноватая.
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Адекватно, прямой ногой играл чисто в бедро. Повезло погба в этой ситуации
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Tupoi idiot vidno zhe chto on tam delaet fint. Pogba vsegda tak delaet. Prosto Alli ne povezlo. Eto bylo ne umywlenno
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