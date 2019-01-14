Эмери хочет избавиться от Озила

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет, чтобы клуб нашел возможность избавиться от полузащитника Месута Озила.

Год назад, когда до истечения контракта Озила оставалось всего шесть месяцев, "канониры" все-таки предотвратили потерю Месута, однако это стоило им дорого — 350 тысяч фунтов в неделю.



Столь внушительная зарплата стала тяжелым грузом для клуба, переставшего попадать в Лигу Чемпионов, а также помехой к продлению сотрудничества с имеющимися игроками и привлечению новых. Также очевидно, что при Эмери на тренерском мостике Озил не отрабатывает тех денег, которые он получает.



Как сообщает Daily Mail, теперь Эмери и вовсе хочет избавиться от 30-летнего немца, которого он не включил в заявку на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в субботу. С помощью продажи Месута Унаи надеется разгрузить зарплатную ведомость, а также высвободить средства и место для приглашения новичков.



Проблема для "Арсенала" в том, что до сих пор никто не обозначил свой интерес к Озилу, а уходить в аренду Месут не хочет сам.



"Для меня он не отличается от любого другого игрока. Это одно из множества аналогичных решений, едет игрок на матч или нет. Иногда он может помочь нам, иногда — нет, потому что он травмирован или потому что этот матч не для него. Но он хороший игрок", — говорил после поражения от "молотобойцев" Эмери.