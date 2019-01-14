Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" может купить Филиппе Коутиньо. "Барселона" охотится за Альваро Моратой и Фернандо Льоренте. Райан Бабель близок к возвращению в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с агентом полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Mundo Deportivo)

Опасаясь ухода Кристиана Эриксена в "Реал", "Тоттенхэм" установил контакт с полузащитником "Аякса" Френки Де Йонгом. (Daily Express)

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте. (Mundo Deportivo)

"Барселона" задумывается об аренде нападающего "Челси" Альваро Мораты на вторую половину сезона. (Sport)

Также арендовать Морату может "Бавария", но "синие хотят 3 миллиона фунтов в виде арендной платы и готовы субсидировать только половину зарплаты Альваро. (Daily Mirror)

"Борнмут" готов отпустить нападающего Каллума Уилсона в "Челси" только за 75 млн. фунтов. (Daily Star)

"Челси" может воспользоваться своей опцией по выкупу защитника Натана Аке у "Борнмута" за 40 млн. фунтов. (The Sun)

"Вулверхэмптон" может поспорить с "Челси" за Уилсона. (Birmingham Mail)

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои хочет уйти в "Баварию". (Daily Mail)

Защитник Давид Луис может вернуться в "Бенфику", если не получит новый контракт в "Челси". (Daily Mirror)

Если "Ювентус" хочет подписать полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси уже в этом месяце, то должен будет заплатить 18 млн. фунтов. (Daily Star)

Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни отказал "Монако". (Le10 Sport)

"Манчестер Сити" и ПСЖ присматриваются к полузащитнику "Наполи" Аллану. (TuttoMercatoWeb)

Улучшенное предложение из Китая может заставить "Вест Хэм" задуматься о продаже нападающего Марко Арнаутовича. (Evening Standard)

"Эвертон" установил ценник в 20 млн. фунтов за нападающего Дженка Тосуна. (Liverpool Echo)

"Фулхэм" собирается арендовать 32-летнего вингера "Бешикташа" Райана Бабеля. (Daily Mail)

"Борнмут" предложит новый контракт полузащитнику Дэвиду Бруксу, опасаясь интереса к своей восходящей звезде со стороны "Юнайтед" и "Тоттенхэма". (The Sun)

Другое

"Тоттенхэм" не отпустит своего главного тренера Маурисио Почеттино в "Юнайтед", даже за 50 млн. фунтов. (The Sun)

19-летний сын Пола Скоулза избил человека в пабе. (Daily Mirror)

Вице-президент и сын владельца "Фулхэма" Тон Хан послал болельщика своего клуба "к черту" в твиттере. (The Guardian)

Манише, бывший подопечный Жозе Моуриньо по "Челси" и "Порту", рассказал, что португальский тренер прятался в корзине для белья во время своих дисквалификаций. (Goal)

Из-за ущерба, причиненного гостевыми фанатами, в туалетах "Олд Траффорд" случилась протечка, и офисные работники этажом ниже, были вынуждены спасаться от потопа пластиковой пленкой, которую они натянули над своими столами и компьютерами. (The Sun)

"В этом матче ты оказывался в положении лежа чаще, чем я в 2014 году", — написала в твиттере порнозвезда Миа Халифа про полузащитника Маттео Гендузи после поражения "Арсенала" от "Вест Хэма" в субботу. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 14.01.2019 08:05

Количество просмотров Просмотров: 3710

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 14.01.2019 09:41 # slash-lfc
    Все абсолютно все ссут на гпенсов и ггшек.

    (ответить)

  2. dallaslp 14.01.2019 09:26 # dallaslp
    Манише, бывший подопечный Жозе Моуриньо по "Челси" и "Порту", рассказал, что португальский тренер прятался в корзине для белья во время своих дисквалификаций.

    Это вообще как?

    (ответить)

  3. lfc-krr 14.01.2019 09:26 # lfc-krr
    Че там с Коутом? Свои барсофаны х.есосят?

    (ответить)

  4. shearer1 14.01.2019 09:09 # shearer1
    "Челси" может воспользоваться своей опцией по выкупу защитника Натана Аке у "Борнмута" за 40 млн. фунтов.
    Это же их игрок был...

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  5. electric 14.01.2019 09:01 # electric
    Кто сегодня за волков ставим +
    Посмотрим сколько нас осталось, топчиков!

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  6. pistolero-lfc 14.01.2019 09:00 # pistolero-lfc
    плять так много новостей про Челси, в итоге эти бомжи никого не подпишут в это ТО.
    Михайло, хватит писать про Челси

    (ответить)

  7. electric 14.01.2019 08:57 # electric
    Просто старый туалет.

    (ответить)

  8. pistolero-lfc 14.01.2019 08:54 # pistolero-lfc
    "В этом матче ты оказывался в положении лежа чаще, чем я в 2014 году", — написала в твиттере порнозвезда Миа Халифа про полузащитника Маттео Гендузи после поражения "Арсенала" от "Вест Хэма" в субботу. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/68087/#reply

    Mia Khalifa присоединилась к тренду опускать Арсенал на колени

    (ответить)

  9. dexter 14.01.2019 08:42 # dexter
    Из-за ущерба, причиненного гостевыми фанатами, в туалетах "Олд Траффорд" случилась протечка, и офисные работники этажом ниже, были вынуждены спасаться от потопа пластиковой пленкой, которую они натянули над своими столами и компьютерами.

    Старый туалет потек =)))

    (ответить)

  10. superglor 14.01.2019 08:38 # superglor
    19-летний сын Пола Скоулза избил человека в пабе. (Daily Mirror)

    19 лет это значит родился в 2000, а сделан наверняка по пьяни в том же пабе отмечая финал ЛЧ 99. Ничего удивительного в принципе, папаша тоже был тупоголовый, за 20 лет в МЮ даже ни разу в тройку претендентов на золотой мяч не попал.

    (ответить)

  11. kos9k 14.01.2019 08:38 # kos9k
    сначала соребол вые6ывался серией побед - опустили пидaрасов, потом сити своей непобедимостью - им наваляли тоже, дальше тренеришки и онaниры были с серией в 60 матчей отскоков - тоже отхyярили пидoров, тотеншe тоже обoссaлся молча со своим давлением , сейчас вот мюмю тоже серию ведёт...и тоже отсoсет, не сомневаюсь, и только великий Ливерпуп идёт стабильно почти не насaсывая. И надеюсь они это делают не для того , чтобы в конце эпично сoснуть.

    (ответить)

  12. dom1no 14.01.2019 08:35 # dom1no
    "Вулверхэмптон" может поспорить с "Челси" за Уилсона

    Источник: http://fapl.ru/posts/68087/

    Всё, что нужно знать о пенсах. Даже дноволки им составляют конкуренцию.

    (ответить)

  13. erevansky 14.01.2019 08:32 # erevansky
    "Go down" в том контексте, который имела в виду Миа, означает "орально ласкать". Перевод неверный

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  14. tigerpool 14.01.2019 08:24 # tigerpool
    Там Игуаин пишет запрос о трансфере

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