Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может купить Филиппе Коутиньо. "Барселона" охотится за Альваро Моратой и Фернандо Льоренте. Райан Бабель близок к возвращению в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с агентом полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Mundo Deportivo)



Опасаясь ухода Кристиана Эриксена в "Реал", "Тоттенхэм" установил контакт с полузащитником "Аякса" Френки Де Йонгом. (Daily Express)



"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте. (Mundo Deportivo)



"Барселона" задумывается об аренде нападающего "Челси" Альваро Мораты на вторую половину сезона. (Sport)



Также арендовать Морату может "Бавария", но "синие хотят 3 миллиона фунтов в виде арендной платы и готовы субсидировать только половину зарплаты Альваро. (Daily Mirror)



"Борнмут" готов отпустить нападающего Каллума Уилсона в "Челси" только за 75 млн. фунтов. (Daily Star)



"Челси" может воспользоваться своей опцией по выкупу защитника Натана Аке у "Борнмута" за 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Вулверхэмптон" может поспорить с "Челси" за Уилсона. (Birmingham Mail)



Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои хочет уйти в "Баварию". (Daily Mail)



Защитник Давид Луис может вернуться в "Бенфику", если не получит новый контракт в "Челси". (Daily Mirror)



Если "Ювентус" хочет подписать полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси уже в этом месяце, то должен будет заплатить 18 млн. фунтов. (Daily Star)



Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни отказал "Монако". (Le10 Sport)



"Манчестер Сити" и ПСЖ присматриваются к полузащитнику "Наполи" Аллану. (TuttoMercatoWeb)



Улучшенное предложение из Китая может заставить "Вест Хэм" задуматься о продаже нападающего Марко Арнаутовича. (Evening Standard)



"Эвертон" установил ценник в 20 млн. фунтов за нападающего Дженка Тосуна. (Liverpool Echo)



"Фулхэм" собирается арендовать 32-летнего вингера "Бешикташа" Райана Бабеля. (Daily Mail)



"Борнмут" предложит новый контракт полузащитнику Дэвиду Бруксу, опасаясь интереса к своей восходящей звезде со стороны "Юнайтед" и "Тоттенхэма". (The Sun)



Другое



"Тоттенхэм" не отпустит своего главного тренера Маурисио Почеттино в "Юнайтед", даже за 50 млн. фунтов. (The Sun)



19-летний сын Пола Скоулза избил человека в пабе. (Daily Mirror)



Вице-президент и сын владельца "Фулхэма" Тон Хан послал болельщика своего клуба "к черту" в твиттере. (The Guardian)



Манише, бывший подопечный Жозе Моуриньо по "Челси" и "Порту", рассказал, что португальский тренер прятался в корзине для белья во время своих дисквалификаций. (Goal)



Из-за ущерба, причиненного гостевыми фанатами, в туалетах "Олд Траффорд" случилась протечка, и офисные работники этажом ниже, были вынуждены спасаться от потопа пластиковой пленкой, которую они натянули над своими столами и компьютерами. (The Sun)



"В этом матче ты оказывался в положении лежа чаще, чем я в 2014 году", — написала в твиттере порнозвезда Миа Халифа про полузащитника Маттео Гендузи после поражения "Арсенала" от "Вест Хэма" в субботу. (The Sun)