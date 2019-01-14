Светская хроника за понедельник
"Манчестер Юнайтед" может купить Филиппе Коутиньо. "Барселона" охотится за Альваро Моратой и Фернандо Льоренте. Райан Бабель близок к возвращению в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с агентом полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Mundo Deportivo)
Опасаясь ухода Кристиана Эриксена в "Реал", "Тоттенхэм" установил контакт с полузащитником "Аякса" Френки Де Йонгом. (Daily Express)
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте. (Mundo Deportivo)
"Барселона" задумывается об аренде нападающего "Челси" Альваро Мораты на вторую половину сезона. (Sport)
Также арендовать Морату может "Бавария", но "синие хотят 3 миллиона фунтов в виде арендной платы и готовы субсидировать только половину зарплаты Альваро. (Daily Mirror)
"Борнмут" готов отпустить нападающего Каллума Уилсона в "Челси" только за 75 млн. фунтов. (Daily Star)
"Челси" может воспользоваться своей опцией по выкупу защитника Натана Аке у "Борнмута" за 40 млн. фунтов. (The Sun)
"Вулверхэмптон" может поспорить с "Челси" за Уилсона. (Birmingham Mail)
Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои хочет уйти в "Баварию". (Daily Mail)
Защитник Давид Луис может вернуться в "Бенфику", если не получит новый контракт в "Челси". (Daily Mirror)
Если "Ювентус" хочет подписать полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси уже в этом месяце, то должен будет заплатить 18 млн. фунтов. (Daily Star)
Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни отказал "Монако". (Le10 Sport)
"Манчестер Сити" и ПСЖ присматриваются к полузащитнику "Наполи" Аллану. (TuttoMercatoWeb)
Улучшенное предложение из Китая может заставить "Вест Хэм" задуматься о продаже нападающего Марко Арнаутовича. (Evening Standard)
"Эвертон" установил ценник в 20 млн. фунтов за нападающего Дженка Тосуна. (Liverpool Echo)
"Фулхэм" собирается арендовать 32-летнего вингера "Бешикташа" Райана Бабеля. (Daily Mail)
"Борнмут" предложит новый контракт полузащитнику Дэвиду Бруксу, опасаясь интереса к своей восходящей звезде со стороны "Юнайтед" и "Тоттенхэма". (The Sun)
Другое
"Тоттенхэм" не отпустит своего главного тренера Маурисио Почеттино в "Юнайтед", даже за 50 млн. фунтов. (The Sun)
19-летний сын Пола Скоулза избил человека в пабе. (Daily Mirror)
Вице-президент и сын владельца "Фулхэма" Тон Хан послал болельщика своего клуба "к черту" в твиттере. (The Guardian)
Манише, бывший подопечный Жозе Моуриньо по "Челси" и "Порту", рассказал, что португальский тренер прятался в корзине для белья во время своих дисквалификаций. (Goal)
Из-за ущерба, причиненного гостевыми фанатами, в туалетах "Олд Траффорд" случилась протечка, и офисные работники этажом ниже, были вынуждены спасаться от потопа пластиковой пленкой, которую они натянули над своими столами и компьютерами. (The Sun)
"В этом матче ты оказывался в положении лежа чаще, чем я в 2014 году", — написала в твиттере порнозвезда Миа Халифа про полузащитника Маттео Гендузи после поражения "Арсенала" от "Вест Хэма" в субботу. (The Sun)
14.01.2019 08:05
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Последние комментарии:
Все абсолютно все ссут на гпенсов и ггшек.
(ответить)
Манише, бывший подопечный Жозе Моуриньо по "Челси" и "Порту", рассказал, что португальский тренер прятался в корзине для белья во время своих дисквалификаций.
Это вообще как?
(ответить)
Че там с Коутом? Свои барсофаны х.есосят?
(ответить)
"Челси" может воспользоваться своей опцией по выкупу защитника Натана Аке у "Борнмута" за 40 млн. фунтов.
Это же их игрок был...
(ответить)
Кто сегодня за волков ставим +
Посмотрим сколько нас осталось, топчиков!
(ответить)
плять так много новостей про Челси, в итоге эти бомжи никого не подпишут в это ТО.
Михайло, хватит писать про Челси
(ответить)
Просто старый туалет.
(ответить)
"В этом матче ты оказывался в положении лежа чаще, чем я в 2014 году", — написала в твиттере порнозвезда Миа Халифа про полузащитника Маттео Гендузи после поражения "Арсенала" от "Вест Хэма" в субботу. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/68087/#reply
Mia Khalifa присоединилась к тренду опускать Арсенал на колени
(ответить)
Из-за ущерба, причиненного гостевыми фанатами, в туалетах "Олд Траффорд" случилась протечка, и офисные работники этажом ниже, были вынуждены спасаться от потопа пластиковой пленкой, которую они натянули над своими столами и компьютерами.
Старый туалет потек =)))
(ответить)
19-летний сын Пола Скоулза избил человека в пабе. (Daily Mirror)
19 лет это значит родился в 2000, а сделан наверняка по пьяни в том же пабе отмечая финал ЛЧ 99. Ничего удивительного в принципе, папаша тоже был тупоголовый, за 20 лет в МЮ даже ни разу в тройку претендентов на золотой мяч не попал.
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сначала соребол вые6ывался серией побед - опустили пидaрасов, потом сити своей непобедимостью - им наваляли тоже, дальше тренеришки и онaниры были с серией в 60 матчей отскоков - тоже отхyярили пидoров, тотеншe тоже обoссaлся молча со своим давлением , сейчас вот мюмю тоже серию ведёт...и тоже отсoсет, не сомневаюсь, и только великий Ливерпуп идёт стабильно почти не насaсывая. И надеюсь они это делают не для того , чтобы в конце эпично сoснуть.
(ответить)
"Вулверхэмптон" может поспорить с "Челси" за Уилсона
Источник: http://fapl.ru/posts/68087/
Всё, что нужно знать о пенсах. Даже дноволки им составляют конкуренцию.
(ответить)
"Go down" в том контексте, который имела в виду Миа, означает "орально ласкать". Перевод неверный
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Там Игуаин пишет запрос о трансфере
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